MIRROR演唱會｜ITP董事發聲明：沒參與屏幕結構及製作懸掛鋼索

MIRROR紅館演唱會發生恐怖意外，一部大型屏幕高處墜下壓傷兩名舞蹈員，包括阿Mo。在演唱會中負責視像器材的公司In Technical Productions（ITP）執行董事楊浩廷今晚（29日）發表聲明，指就該演唱會承辦的工作只包括提供合適及合規的視訊器材，並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕結構，以及懸掛鋼索的製作及其機械工程的運作。ITP又表示，自2009年開始提供視像顯示解決方案服務，一直非常重視其下項目的職業安全監督，祝願所有因今次意外不幸受傷的人士早日康復。



《香港01》記者今早曾到演唱會負責視像器材的ITP母公司拍門，應門的員工向記者稱，該公司只提供器材，無其他資料可提供。至於被問到是否負責安裝，該員工則稱演唱會涉多部份，「啲嘢都分得好細，我都唔知可以點答你。」

澄清工作只包括提供合規視訊器材 安裝到承辦商指定結構工程上

至晚上該公司執行董事楊浩廷在Facebook中發表聲明，澄清作為視像顯示解決方案服務供應商，本公司就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

ITP執行董事楊浩廷：對事件感到非常震驚和難過

楊又指，對事件感到非常震驚和難過，對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。

翻查資料，ITP過去曾多次負責演唱會的視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果等，不少演唱會甚至政府官方活動的視像工程，均由該公司負責。

ITP在創業板上市的文件顯示，其公司業務範圍涵蓋「廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援（如操作視像控制單元），以確保所期望視覺效果的順暢顯示」，意味着該公司除了提供屏幕租借外，亦提供安裝和操控等技術支援。