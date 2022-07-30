許樹昌︰確診個案符預期　無必要收緊社交距離【附打針疑難Q&A】

本港疫情持續，確診數字已近五千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）在商台節目《政經星期六》表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，確診數字符合預期。他認為，目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施，並建議政府可放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。



此外，不少聽眾就打針的疑問致電查詢，涉及心臟病、紅疹、血壓高、最近曾打破傷風針等問題，下文將逐一列出許樹昌的解答。



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港大病毒即時有效繁殖率1.2

本港近日確診個案不斷上升，許樹昌表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，意味確診數字將持續上升，屬預期之內。他指，現時在深切治療部的病人數量，相比3月高峰期穩定，死亡個案主要為未打針的長者，或長期病患者，因此認為目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施。

許亦指，現時院舍長者3針接種率僅38%，仍有一定死亡風險，因此目前重點應放在推動疫苗接種率。他呼籲60歲以上長者、高暴露人士及高險人士，例如因免疫系統失調，曾接受器官移植的病人，應盡快接種第4劑疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

可善用方艙醫院檢疫助港人返內地工作

至於放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。許表示，由於抵港旅客須接種疫苗，上機及抵港後均要求檢測陰性，故有條件縮短檢疫時間。現時絕大部份個案於數日內發現，「冇百份百完全安全」，建議衞生防護中心可視乎安全系數及數據，再考慮適合的方案。

許亦認為，本港興建多間方艙醫院，部份至今仍未使用，政府可考慮方艙醫院改為中轉的健康疫站，在目前無法與內地恢復通關下，讓商人等特定群組，以閉環管理的方式，在疫站接受多次檢測再到內地工作。

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此外，不少市民就打針問題致電節目查詢，當中涉及一些疑難雜症，許樹昌亦逐一解答，問題包括︰

問︰一名60多歲長者最近曾接種破傷風針，平日亦需服用薄血丸，擔心影響接種新冠疫苗，或將來不幸確診，無法服用新冠口服藥。



許︰接種破傷風針後兩周，便可接種新冠疫苗。部份薄血丸，與其中一款新冠口服藥並無相沖。



問︰一名從未接種疫苗、並無血壓高的女聽眾稱，正準備接種科興疫苗時，血壓突升至198，擔心體質不適合打針。



許︰可放鬆心情再打針，其血壓高為心理因素，認為聽眾抱有「血壓高成見」，需靠自身消除心理因素。



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問︰一名68歲長者曾接種3劑科興疫苗，今年2月曾確診，當時病情嚴重需要入院治療。後來覆診時，醫生表示他體內已無抗體，建議再接種多一劑疫苗。



許︰確診等於已接種一劑疫苗，即長者已接種四針。除了抗體外，亦須視乎醫院無法檢驗的T細胞，因體內的T細胞帶有記憶，可減低重症及死亡風險，故暫時毋須再打針。



問︰一名72歲長者曾中風，已接種3劑科興疫苗。惟當時接種第2劑後的早上，身上紅疹惡化，至今仍未康復。



許︰需要到過敏科求醫，判斷紅疹是否與科興有關。長者可向普通科醫生取得轉介信，注明轉至葛量洪醫院過敏科。



問︰一名外傭4年前患上心臟病，今年2月接種科興疫苗後，曾出現嚴重心律不正，需安裝心臟除顫器，其僱主擔心不能再打針。



答︰外傭本來患有心臟病，與疫苗沒有關係，即使安裝心臟除顫器，亦可繼續接種疫苗。

