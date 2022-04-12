港欖球代表隊缺訓練場地　退出亞洲欖球錦標賽　失進軍世界盃資格

第五波疫情持續，香港欖球總會今日（12日）宣布，決定香港男子15人欖球代表隊，退出5月28日至6月6日在韓國舉行的「亞洲欖球錦標賽」，意味港隊失去進軍世界盃的機會。



欖總解釋，欖球隊1月至今受限聚措施無法訓練，隨着比賽日期迫近眉睫，加上缺乏備戰時間，繼續參賽將增加球員的安全風險；雖然與其他參賽的欖球總會要求更改或延遲舉辦時間，但被拒絕，因岷最終決定退出比賽。



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其他參賽的欖球總會拒絕延期

香港欖球總會今日宣布，香港男子15人欖球代表隊，無奈退出5月28日至6月6日，在韓國舉行的「亞洲欖球錦標賽」。該比賽同樣是「15人欖球世界盃2023」外圍賽，因此退賽的決定代表港隊失去進軍世界盃的機會。

早前欖總於1月宣布，香港女子15人欖球代表隊，放棄出戰世界盃外圍賽。欖總指，曾與主辦單位亞洲欖球總會（Asia Rugby），以及其他參賽的欖球總會連番討論，要求進一步更改或延遲，與馬來西亞和南韓進行「男子三角賽」的日期。惟要求已被拒絕。

男子七欖港隊在2018年亞運會奪得金牌，是體育學院精英項目，不受欖總節流影響。（資料圖片）

欖總︰短短數周不足以備戰

欖總解釋，根據現時的防疫限制，本地運動場所和社交距離措拖，需維持至4月21日。對於15名欖球運動員而言，自一月起無法訓練，即有四個多月沒有參加任何比賽，短短的數周，是不足為比賽備戰。

欖總亦指，防疫措施有可能在4月21日後繼續生效，亦限制了欖總在五天內，安全地籌辦兩場國際測試賽的能力。如球隊因倉猝備戰，而令球員受傷或影響安全，為絕不可接受，因此最終決定退賽。

香港欖球女子隊。（欖球總會）

女子15人欖球代表隊亦放棄出戰「欖球世界盃」

欖總表示，港隊原本以衛冕冠軍的身份出戰「亞洲欖球錦標賽」，雖然今次的退出，可想而知將為比賽帶來重大影響，但強調不會以球員的福祉作賭注。

欖總又指，對於精英欖球員、教練、工作人員和支持者來說，退賽是一個非常令人失望的結果，加上早前香港女子15人欖球代表隊，亦宣布被迫放棄出戰「女子15人欖球世界盃2021 」外圍賽，連續放棄兩個出戰世界盃的機會，令香港欖球界進軍世界盃的希望提早落空。