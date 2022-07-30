重劃濕地製造更大及連續環境　謝展寰強調積極保育為重劃重點

環境及生態局長謝展寰早前提出會視乎漁護署研究，可能重劃北部都會區內的濕地，釋出邊緣位置用作發展。他今日出席電台訪問時表示，本港不少濕地已經乾涸，證明以往劃出保育區不發展的方式有缺憾，期望以保護物種為前提，將一些已荒廢的地方修復，製造成連續、更大的濕地以作保育，加以適當管理。



▼北部都會區三個濕地保育公園建議選址▼



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環境及生態局長謝展寰在一個電台節目表示，以往保育區缺乏管理，導致生態價值下降，早前提出會視乎漁護署研究，可能重劃北部都會區內的濕地，釋出邊緣位置用作發展，他指本港不少濕地已經乾涸，證明以往劃出保育區不發展的方式有缺憾，期望以保護物種為前提，將入面一些已荒廢的地方修復，製造成連續、更大的濕地以作保育，加以適當管理，強調重點是積極保育，並非要發展。保育區除中心地帶不能發展外，其他邊陲地帶可以用作發展漁業或其他生態旅遊地帶，才是土地最好的利用，再將產生的收益用作支援管理保育區的費用。

對於有議員建議把膠袋徵費由1元加至2元，謝展寰認為徵費是希望提醒市民減少使用膠袋，舉例當時並非因5毫很貴而少了用膠袋，而是一個提醒，「加價是重要，加幅相對上冇咁重要」，認爲維持1元的建議合適，但會尊重議員的意見。

謝展寰提到預期明年第三季推出都市固體廢物收費，但會有六個月時間的適應期。（歐嘉樂攝）

謝展寰又提到預期明年第三季推出都市固體廢物收費，但會有六個月時間的適應期，當中亦有不少工作需要準備，如宣傳教育等。政府正從多方面增加本港處理廚餘的能力，除了市民可源頭上要避免過多浪費外，亦可興建更多廚餘廠，提到正試驗在污水廠中，將廚餘放在污泥缸中一同處理，更可用作發電，做到轉廢為能亦準備擴建大埔污水廠。

至於興建第三座焚化燼，謝展寰稱，本港未來二十至三十年的廢物量，會隨著人口變化和經濟活動增加而持續上升，即使達到4成半回收量的目標，廢物量仍然會增加，因此有需要興建第三座焚化爐。但強調會加強減廢回收的工作，未來亦會研究參考外國做法，將堆填區的廢棄物重新焚化，加快堆填區土地修復，釋放更多土地，重新發展。