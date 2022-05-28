01多聲道．北部都會區｜雙城三圈著重互動　濕地保育公園不利融合

疫情下行山成為主要假期活動，政府下半年會啟動設立「紅花嶺郊野公園」的法定程序，令港人邊境郊遊地圖上又多了一個選擇。同時，環境局年內會就北部都會區3個濕地保育公園展開顧問研究，按初步規劃，這一大遍沿邊境設立的1,220公頃區域，將橫跨未來經濟新引擎「新田科技城」核心地帶。



這些規劃安排，意味即使20年後，深港兩邊最緊密銜接的落馬洲/福田一帶，可能仍然只有深圳一邊繁華先進、燈火通明。新一屆政府推進北都區大計時前應深思，在兩地融合的大前提及發展與保育平衡上，這是否一個合適的規劃方案呢？另在香港嚴重缺地建屋下，郊野/濕地公園面積的調控又應該如何取捨？



來稿作者：簡永哲



環保是世界大勢，保育濕地、過更綠色的生活，相信沒有人會反對。在眾多人口密度高的城市中，香港約有4成土地為郊野公園，總面積佔地約43,467公頃，這個比例實在絕無僅有。近年有聲音要發展郊野公園邊陲，但政府一直未有具體行動，數年前更正式提出新增面積達500公頃的「紅花嶺郊野公園」。政府此舉，算是穩住不想削減郊野公園面積一方的聲音。

房屋缺地保育貴精

不過香港的現實是，長遠缺地高達3,000公頃，當保育盡力做好做夠了，討論發展規劃時，就必須實事求事。本港未來如要再增加多個濕地保育公園，甚至如北都區發展策略中提出，有一半新田科技城面積屬保育地帶（約550公頃），筆者認為實在過多，亦與開發理念相違背。需知政府去年下定決心提出發展北都區，是為了徹底解決房屋供應不足這老大難問題，同時啟動以創科為主的深港融合「雙城三圈」規劃，為未來經濟開創前路。這個包括北區及元朗區的發展遠景，其中一個重點是收回大量私人魚塘及濕地，重新作出合適並符合大局的規劃。

可是，發展策略提出設立3個濕地保育公園，包括近西面米埔自然護理區左下方的「南生圍濕地保育公園（400公頃）」、東北面河套區港深創科園右方的「蠔殼圍濕地保育公園（300公頃）」及現時落馬洲站下方的「三寶樹濕地保育公園（520公頃）」，以構成一個橫跨整個新界邊境的濕地及海岸生態保育系統，總面積約2,000公頃。這樣的規劃鋪排，相比「新田科技城」僅約550公頃的創科基建及房屋用地，難免令人質疑，建設濕地公園及海岸生態保育好像才是北都區的「主菜」。

地理隔阻人流互動

如果大費周章及用巨額公帑收回邊境魚塘及濕地後，變成「官方規劃濕地公園」，筆者相信這不是一個都會區應有的布局，亦不符合「雙城三圈」構想。「雙城三圈」正中間的「港深緊密互動圈」以落馬洲/新田為核心，顧名思義，就是想藉着未來一地兩檢新口岸，緊密連接兩城繁華地區，產生巨大協同效應，如果地理環境上「隔著」一大遍濕地保育公園，兩地人員未必能以最便利方式穿梭，這個圈的緊密互動必將大打折扣。

后海灣和米埔的紅樹林、濕地和魚塘，是拉姆薩爾公約指定的國際重要濕地，亞洲生物多樣性最豐富的濕地之一，當然值得保留，但在香港土地房屋嚴重不足的情況下，濕地保育應是貴精不貴多，最有效方法並非劃出越多面積作為公園就越好，而是將之規劃至盡量貼近拉姆薩爾濕地，令其可作為重點生物棲息地，提升生物多樣性。所以筆者對於在北都區核心位置設立「三寶樹濕地保育公園」極有保留；至於「蠔殼圍濕地保育公園」，佔地較少，設立與否對發展影響不大。

所謂過猶不及，郊野/濕地公園面積一直增加，不一定是對香港最好的方向。政府未來必須在發展與保育上取得平衡，好好利用落馬州「近水樓台」的優勢，連繫福田商業區這個金融、創新和科技重鎮，將兩者看成一體來發展，並善用本身已有或將來的鐵路及道路接駁，方可令深圳河兩邊也一樣繁華，成就真正的融合發展大局。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。現題為編輯所擬，原題為「雙城三圈著重緊密互動 北都區核心帶設濕地保育公園不利融合」。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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