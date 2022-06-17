北部都會區｜濕地漁戶遭加租75％　環團促收地賠償機制加保育考慮

去年《施政報告》提出發展北部都會區，建議收回私人濕地和魚塘，設立濕地保育公園。環保團體香港觀鳥會訪問后海灣漁戶，發現逾半受訪漁戶贊成政府收地保育，更有90％有意於政府收地後，繼續在區內養魚。

不過觀鳥會指，有個別漁戶在發展北部都會區建議公布後，即被地主大幅加租，每年租金由四萬元加至七萬元，亦有漁戶因養魚難以維生，而放棄續租魚塘，魚塘濕地生態價值面對威脅。觀鳥會建議政府及早公布並落實濕地保育公園規劃，並在收地賠償中加入保育狀態考慮，例如魚塘如採用天然塘壆、不設捕雀器具等，可獲額外賠償。



▼三個濕地保育公園選址▼



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57%受訪漁戶贊成政府收地保育

香港觀鳥會於今年2至3月期間，在合資格參與保育計劃的后海灣漁戶當中抽取63位，透過電話及面談方式進行問卷調查。受訪漁戶中，90%為魚塘租戶，合共管理后海灣約300公頃魚塘。調查結果指，57%受訪漁戶贊成政府收地保育，反對的則有24%。贊成的漁戶大多期望日後可繼續養魚；反對的一方則擔心收地後不能再養魚，或主張土地應改作發展、住宅或其他用途。

管理模式方面，52%漁戶希望向政府租用魚塘、自負盈虧，27%則選擇受聘於政府或其他團體。觀鳥會表示，不少漁戶對北部都會區保育方案存有憂慮，有租借私人地或祖堂地的漁戶反映，個別魚塘的一年租金甚至飆升至逾7萬元。亦有漁戶因負擔大，認為「養魚搵唔到食，好似白做，加上覺得呢行無前境」，故不再續租。

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觀鳥會副總監胡明川認為，調查反映北部都會區對漁戶以至生態環境的影響已開始浮現。胡認為，漁戶未能掌握收地時間表及範圍等細節，難以作長遠養殖規劃，可能因而放棄經營魚塘。個別地主亦有機會改變魚塘用途，甚或大幅加租以逼走租戶。

胡明川建議政府盡快公布北部都會區保育時間表，並須諮詢包括漁戶在內的持份者。她又促請政府在收地賠償機制中，考慮保育元素。她解釋，如魚塘符合指定條件，例如天然斜邊塘壆、定期降水供雀鳥覓食、不設捕雀器具等，政府收地時可提供額外賠償，以鼓勵地主及漁戶保存魚塘濕地生態價值。