謝展寰專訪｜批圈地式限制發展保育方式不理想　擬重劃濕地邊界

上屆政府提出發展「北部都會區」，計劃包括收回約700公頃私人濕地和魚塘，設立多功能濕地保育公園。新任環境及生態局局長謝展寰接受《香港01》訪問時直言，過往將有生態價值土地圈起不准發展保育做法並不理想，令土地漸漸荒廢，亦「導致保育嗰班人成日保住土地，我覺得係雙輸。」



謝展寰認為，濕地保育應採用「積極保育」概念，集中分散的濕地，並修復已荒廢的濕地。他又指，現時漁護署正研究北部都會區內劃分濕地邊界，故濕地緩衝區及濕地保育區或會重新劃分：「唔係跟𠵱家方式去做，有啲地方可以攞番出嚟（發展）。」



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近年有關濕地發展愈來愈多爭議，謝展寰接受訪問時強調，生態保育與城市發展並非對立。然而他直言：「過往保育重點唔準確」，他解釋一貫做法是將有生態價值土地圈起不准發展，如訂郊野公園範圍及保育區等。然而他認為做法並非理想的保育模式，因不少土地漸漸荒廢，例如有漁塘漸變乾涸，亦有土地被擺放貨櫃，更指：「就咁荒廢土地唔等於保育，有好多珍貴土地保育價值反而慢慢下降。」

倡集中分散的濕地積極保育

謝展寰強調，保育重點應放在物種及生物多樣性上，因此他認為，應將須重點保育的物種生境集中一起，再作恰當管理。他笑言，過往擔任環境局副局長時已有相關構思，故在北部都會區中提出以「積極保育」概念管理濕地，即集中分散的濕地，並修復已荒廢的濕地：「對解決發展同保育矛盾係一個好契機，可以睇到咩地方發展、咩地方保育，唔係逐個地方打仗。」

▼北部都會區三個濕地保育公園建議選址▼



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謝︰不會為發展而犧牲濕地

謝又指，現時漁護署正研究北部都會區內如何劃分濕地邊界，故濕地緩衝區及濕地保育區或會重新劃分。他強調目標是加強保育，不會為發展而犧牲濕地。

被問到重新劃分濕地邊界，是否代表林鄭政府最後一份《施政報告》中，預料要收回約700公頃私人濕地和魚塘的說法將有出入？謝展寰稱，700公頃數字只是「望兩眼估」，強調要待相關調查於明年底完成研究後，才可確定收地面積、濕地邊界等細節。

《北部都會區發展策略》中建議，政府收回約700公頃的私人濕地和魚塘，形成約2,000公頃的濕地保育系統。（《北部都會區發展策略》截圖）

今年底完成壓縮環評程序的檢討工作

當局早前又提出縮短環境影響評估時間，謝展寰指，現時本港工程需時過長，加上本港推行環評20多年，已吸收不少經驗，認為可透過標準化做法縮短時間。他又指，環評要求中的生態調查其實可提早進行，與其他項目並軌而行，相信毋須更改諮詢安排，亦可縮短環評所須時間。他預料日後簡單工程，環評可減至18個月完成；而較複雜的工程，環評則可縮短至24個月。他又預計，相關檢討可在今年底公布。

謝展寰在訪問中多次提及要「提速、提效」，並須加快進度。被問到是否特首李家超為他製定的KPI（關鍵績效指標）？他笑言「無人定一個要快嘅KPI畀我」，並指在政府多年，以往進行大工程項目只須8至10年，「但今時今日十幾廿年都閒閒哋。」他又指，現時本港社會氣氛穩定，行政立法合作亦較以往多，故相信可將發展工程「追番上嚟」。