瑪嘉烈及葵涌醫院群組增7人染疫　醫管局研急症室醫護須兩周一檢

香港疫情持續，今日（30日）新增4,683宗確診個案，而瑪嘉烈醫院及葵涌醫院其中兩個病房的感染群組分別再多4人及3人確診。醫管局表示，目前需要照顧高風險病人，如血科、精神科、療養科的員工，除每日上班前要做快測之外，亦要每兩星期接受一次核酸檢測，局方未來會研究擴展有關做法至在急症室及院舍工作的員工。



關慧敏指，目前需要照顧高風險病人，除每日上班前要做快測之外，亦要每2星期接受一次核酸檢測。關慧敏指，局方未來會擴展有關做法至在急症室及院舍工作的員工。(冼茗慧攝）

1456名確診病人在公立醫院留醫

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏公布，現時有1,456人分別在各公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫；昨日醫管局呈報6宗死亡個案，為3男3女，年齡介乎65至88歲。

瑪嘉烈內科及老人科病房多3名病人及1名護士學生確診

關慧敏表示，瑪嘉烈醫院內科及老人科病房，1名94歲男病於7月26日確診，同房的65歲男病人其後亦染疫，院方經接觸者追蹤後，再發現多3名同房的64至82歲男病人及1名在病房工作的護士學生確診。他們現時情況穩定，正接受隔離治療。

葵涌醫院續護病房多3名女病人染疫

另外，葵涌醫院一間續護病房，有1名員工在7月20日確診，同房再多3名52至59 歲女病人染疫，院方正調查4宗個案的關聯，患者已轉送瑪嘉烈醫院接受隔離治療，全部情況穩定，而同房2人被列為密切接觸者。關慧敏表示，會安排病房員工及病人檢測，病房現已暫停接收新症及探訪，並進行清潔消毒。

關慧敏關注院內出現感染，又說現時所有探訪者均要提供核酸檢測陰性證明，如無法提供有關證明，院方或有恩恤安排，例如接受快測結果，但相關人士其後仍需在2天內補回核酸檢測結果。

▼7月29日部份確診大廈▼



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她又說，目前需要照顧高風險病人，如血科、精神科、療養科的員工，除每日上班前要做快測之外，亦要每2星期接受一次核酸檢測。關慧敏指，局方未來會擴展有關做法至在急症室及院舍工作的員工。

瑪嘉烈醫院內科及老人科病房，再發現多3名同房的64至82歲男病人及1名在病房工作的護士學生確診。（資料圖片）

▼7月19日起強制檢測公告▼

