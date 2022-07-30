疫情．最新｜增4683宗確診　包括193宗輸入　多4宗死亡個案

新冠肺炎確診個案連日逼近5000宗，本港今日（30日）新增4683宗確診個案，包括193宗輸入，多4宗死亡個案。兩間學校因出現疫情有班級要停課。

目前有1456名確診病人在公立醫院留醫，當中新增187名留醫病人，多3名公院病人死亡。目前有17名病人危殆，22人嚴重，9人需深切治療，包括一名早前公布確診22個月大女嬰，現時情況仍然危殆，在東區醫院接受治療。



昨日疫情總覽：

▼7月29日部份確診大廈▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【17:02】疫情反覆，政府今日（30日）表示，元朗、葵青、沙田、觀塘四區的污水呈陽性且病毒量較高，涉及9條公共屋邨，包括天水圍天晴邨、沙田禾輋邨、觀塘秀茂坪南邨等，當局將會向相關地點派發37萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼7月30日 部份污水陽性大廈▼



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【16:55】對於在Mirror演唱會受傷的舞蹈員阿Mo，今早傷勢由嚴重轉為危殆，關慧敏表示，阿Mo昨日做了長手術，要用呼吸機，所以臨床上需按分類，這類病人需要這種支援均列危殆，但其維生指數都是穩定，醫護會監察情況發展。

【16:51】2間學校建議停課一周：

1)香港航海學校：2A班有25學生，3人感染，要停課一星期，3學生及另1學生都住3樓宿舍，4名學生及1名舍監先後感染，所以3樓居住的46名學生要停課，及離開宿舍。

2)基督教海面傳道會仁愛幼稚園(南區)：上午預備班有13學生，2名學生及1老師確診。

BA.2.12.1個案佔整體病例4至5%，BA.4或BA.5都4至5%，均有上升情況。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本港今日（30日）新增4683宗確診個案，包括193宗輸入，多4宗死亡個案。兩間學校因出現疫情有班級要停課。

【16:40】瑪嘉烈醫院院內有一個群組感染，一個內科及老人科病房，有一名94歲男病人7月26日經檢測確診，7月27日醫院進行接觸追蹤，發現與病人同住65歲男病人中，醫院接觸追查下，再發現65歲男病人同房3名64至82歲男病人，以及1名該病房工作的護士學生於7月28日確診，病人及護士學生穩定，5人正接受隔離治療。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，現有1456名確診病人留醫，當中新增 187名留醫病人，多3名病人死亡。目前有17名病人危殆，22人嚴重，9人需深切治療，包括一名早前公布確診22個月大女嬰，目前情況仍然危殆，東區醫院醫護會密切監察，並提供適切治療。

【12:25】本港疫情持續，確診數字已近五千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）在商台節目《政經星期六》表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，確診數字符合預期。他認為，目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施，並建議政府可放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。

【11:40】政府計劃縮短海外入境的酒店檢疫期，醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問，進一步講述「減辣」方案。他指，正研究縮短酒店隔離日數至五天、甚至更短；而整個抵港檢疫期維持七天，期內差不多隔天就要做一次核酸檢測，離開酒店須隨即配合「黃碼」使用，一直到七天檢疫期結束，「黃碼嘅意義，係令佢去唔到高風險地方」，包括餐廳及酒吧等，避免潛藏染疫者造成社區感染。

【08:50】天水圍天麗苑今早（30日）解封，其間約1500名人接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，以及10宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月19日起強制檢測公告▼

