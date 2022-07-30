疫情．最新｜增4683宗確診　包括193宗輸入　多4宗死亡個案

撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 冼茗慧 林澤鋒 鄭嘉惠
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新冠肺炎確診個案連日逼近5000宗，本港今日（30日）新增4683宗確診個案，包括193宗輸入，多4宗死亡個案。兩間學校因出現疫情有班級要停課。
目前有1456名確診病人在公立醫院留醫，當中新增187名留醫病人，多3名公院病人死亡。目前有17名病人危殆，22人嚴重，9人需深切治療，包括一名早前公布確診22個月大女嬰，現時情況仍然危殆，在東區醫院接受治療。

昨日疫情總覽：

疫情．7.29｜65地點納入強檢　涉大埔中心、灝景灣及溱岸8號等

▼7月29日部份確診大廈▼

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▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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天晴邨、寶達邨、瀝源邨等4區9屋邨污水陽性　政府派37萬套快測包

【17:02】疫情反覆，政府今日（30日）表示，元朗、葵青、沙田、觀塘四區的污水呈陽性且病毒量較高，涉及9條公共屋邨，包括天水圍天晴邨、沙田禾輋邨、觀塘秀茂坪南邨等，當局將會向相關地點派發37萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼7月30日　部份污水陽性大廈▼

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增4683確診多4死　香港累計死亡破9500宗　92歲翁在家離世證染疫

【16:55】對於在Mirror演唱會受傷的舞蹈員阿Mo，今早傷勢由嚴重轉為危殆，關慧敏表示，阿Mo昨日做了長手術，要用呼吸機，所以臨床上需按分類，這類病人需要這種支援均列危殆，但其維生指數都是穩定，醫護會監察情況發展。

22個月大女嬰仍危殆　航海學校宿舍4學生加舍監中招　46人須撤離

【16:51】2間學校建議停課一周：

1)香港航海學校：2A班有25學生，3人感染，要停課一星期，3學生及另1學生都住3樓宿舍，4名學生及1名舍監先後感染，所以3樓居住的46名學生要停課，及離開宿舍。

2)基督教海面傳道會仁愛幼稚園(南區)：上午預備班有13學生，2名學生及1老師確診。

BA.2.12.1個案佔整體病例4至5%，BA.4或BA.5都4至5%，均有上升情況。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本港今日（30日）新增4683宗確診個案，包括193宗輸入，多4宗死亡個案。兩間學校因出現疫情有班級要停課。

【16:40】瑪嘉烈醫院院內有一個群組感染，一個內科及老人科病房，有一名94歲男病人7月26日經檢測確診，7月27日醫院進行接觸追蹤，發現與病人同住65歲男病人中，醫院接觸追查下，再發現65歲男病人同房3名64至82歲男病人，以及1名該病房工作的護士學生於7月28日確診，病人及護士學生穩定，5人正接受隔離治療。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，現有1456名確診病人留醫，當中新增　 187名留醫病人，多3名病人死亡。目前有17名病人危殆，22人嚴重，9人需深切治療，包括一名早前公布確診22個月大女嬰，目前情況仍然危殆，東區醫院醫護會密切監察，並提供適切治療。

許樹昌︰確診個案符預期　無必要收緊社交距離【附打針疑難Q&A】

【12:25】本港疫情持續，確診數字已近五千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（30日）在商台節目《政經星期六》表示，最新港大病毒即時有效繁殖率為1.2，確診數字符合預期。他認為，目前醫療系統仍能負荷，不一定需要收緊社交距離措施，並建議政府可放寬來港檢疫日數至「4+3」或「5+2」。

通關海外︱盧寵茂：研酒店檢疫縮至5天或更短　顧國家都要顧事業

【11:40】政府計劃縮短海外入境的酒店檢疫期，醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台訪問，進一步講述「減辣」方案。他指，正研究縮短酒店隔離日數至五天、甚至更短；而整個抵港檢疫期維持七天，期內差不多隔天就要做一次核酸檢測，離開酒店須隨即配合「黃碼」使用，一直到七天檢疫期結束，「黃碼嘅意義，係令佢去唔到高風險地方」，包括餐廳及酒吧等，避免潛藏染疫者造成社區感染。

【08:50】天水圍天麗苑今早（30日）解封，其間約1500名人接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，以及10宗檢測結果為不確定的個案。

▼7月29日　部份污水陽性大廈▼

▼7月29日　部份污水陽性大廈▼

▼7月25日　政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

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MIRROR演唱會｜阿Mo第二次手術達8小時　未確定能否恢復活動能力MIRROR演唱會｜阿Mo父母抵港准赴院探望　張竹君：恩恤安排一向有MIRROR演唱會｜紅十字會收175求助兩人轉介心理學家　有學生失眠MIRROR演唱會｜中建富通沒參與協興隆營運　麥浚龍父麥紹棠撐調查MIRROR演唱會｜還原入台時序　開騷前僅完整綵排一次　後台轟失當MIRROR演唱會｜表演涉多類保險　工傷致全失工作力最高賠8年收入

▼7月13日　深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼

確診大廈｜增2395幢　嘉湖山莊單日21幢上榜　另涉愛都大廈、凱滙強制檢測｜增65幢　沙田溱岸8號、青衣灝景灣、紅磡半島豪庭上榜盧寵茂獲太太提名得獎：多年工作「On Call唔止36」｜政壇諸事町麥美娟趁活動谷針　葉劉淑儀：政府開局良好　盼望早日通關張欣宇長子陽性　竹篙灣隔離過生日　兩夫婦及弟妹陰性

▼7月19日起強制檢測公告▼

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公院錄7宗風險警示　無病史37歲孕婦產後5日亡　證患嚴重妊娠毒血新冠口服藥｜一文睇清放寬處方藥物受惠對象　有幾類病徵須即求醫觀塘、香港仔等三區污水陽性　涉曉麗苑、興華邨等逾37幢大廈增五確診病人離世　55歲染疫女子疑高處墮下亡　22個月女嬰仍危殆疫情｜新增351宗學校呈報　皇仁書院三名學生染疫　4C班停課一周22個月大女嬰危殆腦病變　劉宇隆指情況不常見　料與免疫系統有關
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