MIRROR演唱會｜藝能工程首回應會配合調查：有結果前不便發放訊息

MIRROR周四（28日）在紅館舉行第4場演唱會時，一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重。事隔兩日後，演唱會舞台工程總承辦商藝能工程有限公司今晚（30日）才發聲明首度回應事件，聲明表示舞台設計及製作涉及不同單位，藝能工程又指在調查完成前不便發放任何消息，但承諾會在檢討報告出爐後，詳細向公眾交代事故。



藝能工程表示，就表演人員因舞台屏幕墮下導致受傷，向傷者、其家屬及受影響人士，致以最深切慰問，希望傷者能早日康復。

藝能工程：舞台設計、安裝及運作由多個單位負責與協商

藝能又稱，整個演唱會的舞台製作，由構思、設計、安裝及運作，均由多個單位負責與協商，而公司作為承辦單位之一，正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，冀能盡快查出事故原因。

聲明續指，事故仍在調查階段，舞台設計及製作涉及不同單位，故暫不便發放任何消息，以免引起外界誤會或猜測，有待調查結果及檢討報告出爐後，才會向公眾詳細交代，強調務必正視處理相關問題。

強調表演者、工作人員及觀眾安全一直是首要考量

藝能又稱，極為關注事故，強調表演者、工作人員及觀眾的安全一直是首要考量，而演唱會台前幕後的每一位工作人員均珍惜得來不易的工作機會：「我們更重視每位工作人員於演出業界的付出和努力。」