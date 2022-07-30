MIRROR演唱會｜阿Mo嚴重轉危殆　醫管局解說：用呼吸機病人的分類

MIRROR演唱會第四場一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，先後進行兩次手術，但昨晚（29日）手術後，情況由嚴重轉為危殆，外界對阿Mo手術後是否轉差甚至有生命危險非常關注。



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏在今日（30日）疫情記者會中解釋，由於病人經過長時間手術後，需要使用呼吸機，故在臨床分類上，該種需使用相關支援的病人會分類為危殆，強調其維生指數穩定，醫護會監察其發展情況。



阿Mo自周四（28日）發生意外送院後，已先後進行兩次手術，據悉其情況未有大改善，傷勢依然嚴重，能否恢復活動能力仍言之尚早。伊利沙伯醫院回覆稱，傷者昨晚已完成手術，現正在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，現時情況危殆。

【MIRROR演唱會︳阿Mo︳So Ching男友】MIRROR演唱會期間，有電子屏幕突然墜落，直接撃中舞者李啟言(阿Mo)。(IG@momo.lky)

伊院：手術期間需插喉麻醉 按臨床分類暫列危殆

送院時嚴重，手術後突變危殆？伊院指出，由於傷者接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定。醫療團隊會持續為傷者作臨床評估，並繼續密切監察傷者的情況，提供合適的治療，以全力支援傷者康復。

關慧敏稱阿Mo現時維生指數一切穩定，醫護人員會密切監察他的狀況。（冼茗慧攝）

醫管局關慧敏：阿Mo維生指數穩定

關慧敏在今日疫情記者會中提中疑問，關慧敏解釋稱，由於傷者進行了長時間的手術，術後需要使用呼吸機協助呼吸，而在臨床分類上，需要使用該類支援的病人，均會被列為情況危殆。她強調阿Mo現時維生指數一切穩定，醫護人員會密切監察他的狀況，並提供適切治療。

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據了解，阿Mo頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓，已先後進行兩次手術，包括前晚修補受損的頸椎骨骼，及昨早的手術，可惜其情況仍未有大改善，傷勢依然嚴重，能否恢復活動能力言之尚早，相信未來要面對漫長的康復之路。