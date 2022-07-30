MIRROR演唱會｜楊潤雄倡藝人靜態表演　工會批將責任推諉給舞蹈員

MIRROR一連12場紅館演唱會連日都有大小意外發生，周四（28日）的第四場演唱會更有一部大型屏幕墜下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）表示，康文署助理署長已成立小組調查事件，建議在調查報告出爐前，接下來的演出均改為佈置簡單的靜態表演，例如僅依靠燈光舉辦演唱會，或在簡單舞台上跳舞，「企喺度或者坐喺度唱歌。」

香港舞台藝術從業員工會隨即發文批評，今次意外與舞蹈員的表演無關，但政府卻想將責任推諉給舞蹈員，亦是變相承認「政府沒有能力對於場館作出有效的監管。」



香港舞台藝術從業員工會回覆《香港01》查詢時表示，諷刺楊潤雄的說法稱：「極度欣賞局長之意見」，但認為有關建議未必是唯一恰當的建議，又指現階段不對其他演出單位之演出手法有任何建議。

該工會隨後在Facebook專頁發文指，MIRROR演唱會發生的舞台意外，是因為監管有漏洞，而非因為有人在場地跳舞表演，批評政府只許表演者靜態演出的做法，如同將責任推卸給舞蹈員，「變相承認政府沒有能力對於場館作出有效的監管。」

帖文又直斥楊潤雄的建議會影響到行業正常發展，強調工會有責任保護其從業員，「決不可以讓他們受到這種推諉的對待。」