MIRROR演唱會｜阿Mo手術須插喉麻醉　情況轉為危殆　維生指數穩定

撰文：何瑞芬
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MIRROR演唱會第四場一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫，並進行了兩二次手術，由於手術須插喉麻醉，他今日（30日）的情況由嚴重轉為危殆。
據悉，阿Mo頭部及頸部重創，腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，最壞情況可致頸部以下癱瘓。伊院回覆查詢指，傷者接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定。

伊院發言人回覆稱，傷者昨晚（29日）已完成手術，現正在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。由於傷者接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分類準則，傷者暫被列為情況危殆，而傷者維生指數穩定。醫療團隊會持續為傷者作臨床評估，並繼續密切監察傷者的情況，提供合適的治療，以全力支援傷者康復。

據了解，阿Mo頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。他前晚已通宵進行過一次手術，包括修補受損的頸椎骨骼，至昨早11時半再接受第二次大手術，手術至晚上7時半完成，惟其情況仍未有大改善，傷勢依然嚴重，能否恢復活動能力言之尚早。

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消息指，阿Mo前晚送院時，雖然可以自主呼吸及與醫生溝通，但傷勢嚴重，手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除有腦出血外，亦壓傷了第四節頸椎，致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，引致身體癱瘓，需通宵做手術包括修補受損頸椎。

消息又提到，第四節頸椎影響手腳活動，如脊髓神經線斷裂受損嚴重、未能復完，最懷的情況不僅下半身癱瘓，有可能連手部活動能力亦喪失，而這類傷患因要等待神經線復完，故傷者一般都要面對漫長的康復之路。

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