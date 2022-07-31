五旬婦急性白血病急求骨髓續命　12歲讀初中兒子：想見返健康媽咪

五旬母親Eva患上急性骨髓白血病，急求好心人骨髓續命！其友人指，主診醫生表示要在8月找到合適骨髓，否則會有危險，惟他們在香港一直未能找到適合的骨髓。雖然曾經在台灣、韓國、內地三度初步配對吻合，看似充滿希望，但最後階段卻發現未能完全符合要求，「突然間好似一嘢打沉你。」

友人指，他與Eva從小認識而今，家有90歲的父親及一名年僅12歲就讀初中的兒子，一直是家庭支柱之一。他呼籲更多人到紅十字會登記成為骨髓捐贈者 ⁣，冀找到適合骨髓，令她有望延續生命。



Eva患上急性骨髓白血病，急求合適骨髓續命。（受訪者提供）

Eva的友人阿龍表示，Eva在約一年前患上急性骨髓白血病，初時接受標靶治療、化療，病情得以受控。不過，在約半年前，她開始復發及病變，再完成化療後，醫生表示需要骨髓移植，並要在8月找到合適骨髓，否則會有危險。

海外骨髓運輸費達30萬 壓力沉重未放棄

然而，配對適合的骨髓的過程亦波折重重。阿龍說，他們在3個月前開始尋找骨髓，但香港一直未能找到適合的骨髓。雖然內地、台灣、韓國曾初步配對吻合，但直至最後階段，才發現未能完全符合要求，故至今仍然在苦候。

阿龍指，之前得知發現到有合適骨髓後，大家都鬆一口氣，立即充滿希望、十分開心，可惜最終卻未能移植，「突然間好似一嘢打沉你。」他又指，若在外地成功配對到骨髓，其運輸費達30多萬元，對她一家十分吃力，但家人仍然打算堅持，一眾親友曾打算出手相助，「但後尾原來都係無用，又要再等第二次機會。」

Eva兒子寫上親筆信，希望大家登記捐骨髓，讓他們有機會一家團聚。（受訪者提供）

阿龍指，Eva住院期間，因疫情、白血球過低等緣故，即使家人都不能探訪。（受訪者提供）

家有九旬父親、初中兒子

阿龍又指，Eva過去從事設計工作，有一個90歲的父親，並育有一名年僅12歲就讀初中兒子，她及其丈夫一直都是家庭支柱。他形容，Eva一直性格樂觀，為免別人擔心，當初發現患病時，並未有即時告知他們，直至病情穩定時，才向他們公佈消息，雖然在席人士都感到非常突然，但她一直面帶笑容，並無怨天尤人，「仲同我哋講，第日可以行下山、行下海皮。」在患病期間，她亦一直畫畫記錄。

他亦指，他與Eva從小認識而今，兒時同住在一座大廈，其妹妹亦與她同校讀書，猶如「一齊大」。他說，之前Eva甚少開口求助，今次希望公眾可施以援手，登記成為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者，以找到合適骨髓配對。