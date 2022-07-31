臨時失業支援接47萬宗申請12萬人被DQ　39宗涉詐騙轉交警方拘捕

本港今年初爆發第五波疫情，政府推出一萬元「臨時失業支援」計劃。政府今日（31日）公布，共接獲47萬宗申請，有35萬人獲批，總資助額35億元，其餘12萬宗被拒，佔整體兩成半，主要為申請資料未能證明符合資格、個人理由或意願自行離職/停工等。警方已就涉嫌騙取「臨時失業支援」的39宗個案採取拘捕行動。



「臨時失業支援」計劃共有47萬宗申請，有35萬名申請人獲批資助，總資助額35億元。政府曾收到30,690宗覆檢個案，其中約27,500宗經覆檢後獲發資助，另約3,190宗維持不獲批的申請結果。

政府表示，在寬鬆安排下，有約12萬宗申請未能批出，當中47,800人申請資料未能證明符合申請資格，例如沒有提供離職或停職證明；申請資料無法證明工作處所屬受限於第599F章的指定處所；沒有提供僱主、工作場地負責人或客戶聯絡資料；提供的補充資料與申請表的資料或強積金紀錄有矛盾等。

獲批後不符資格須退回資助

其餘被拒原因尚包括，在2021年10至12月期間，月入不符合2,700元至30,000元的要求；報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第599F章的指定處所；提交申請時，失業/停工日數少於規定；因個人理由或意願自行離職/停工；申請人為綜援或第六輪「防疫抗疫基金」下指定措施受助人。

政府表示，未獲批的申請當中，包括部分在抽查中被發現違反計劃條款及細則的申請人，政府會嚴正處理所有違規個案，若申請人獲發資助後被發現未符合資格，或違反計劃其他條款及細則，包括對就業或收入情況作出不實申述，政府將會要求有關申請人退還資助。政府已陸續向這些申請人發出通知，要求退回資助。

此外，警方近日就涉嫌透過提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」計劃的39宗個案，採取拘捕行動。