強制檢測｜65廈上榜　涉沙田第一城、愉景新城、消防處百勝角宿舍

香港疫情連續10日單日確診破4000宗，醫務衞生局周六晚（30日）發出新一份強制檢測公告，涉及65個地點，其中58幢大廈因有確診個案曾到訪而上榜。當中元朗區上榜大廈數目為各區之冠，包括天水圍嘉湖山莊樂湖居4座及天頌苑頌臺閣等。其餘納入公告的大廈有西灣河嘉亨灣2座、柴灣已婚警察宿舍第一座、將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍5座、荔枝角曼克頓山3座，以及沙田第一城3座等。



另外，有七幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而被納入強制檢測公告，包括屯門景新臺1至3座、油塘油麗邨雅麗樓及油麗邨豐麗樓，以及粉嶺祥華邨祥和樓及祥樂樓。公告列明，所有人若在指定時間內曾到訪相關地點，須於7月31日或8月1日接受核酸檢測。



▼7月30日強制檢測公告▼



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元朗8幢上榜 包括天慈邨慈輝樓及嘉湖山莊樂湖居4座等

因應有多宗陽性檢測個案，58個指明地方被納入強制檢測公告。元朗有8幢大廈上榜，佔各區最多，包括天水圍天逸邨逸潭樓、天慈邨慈輝樓、嘉湖山莊樂湖居4座，以及屏欣苑屏彥閣等。屯門亦有七幢大廈上榜，涉及新圍苑新凱閣、悅湖山莊7座、兆禧苑雅禧閣，以及友愛邨愛明樓等。其餘上榜大廈包括荃灣愉景新城10座、葵涌葵盛圍高盛臺2座，以及荃灣荃灣中心蘇州樓。

將軍澳維景灣畔第13座入榜

沙田方面，被納入公告的有大圍新翠邨新月樓、隆亨邨樂心樓、沙田第一城3座，以及馬鞍山恆安邨恆山樓。而將軍澳亦有六幢大廈上榜，包括維景灣畔13座、昭信路6號顯明苑、消防處百勝角已婚人員宿舍5座，以及寶林邨寶仁樓等。

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九龍方面，觀塘上榜大廈涉及翠屏南邨翠櫻樓、九龍灣啟業邨啟賢樓，以及油塘油美苑淑美閣等。深水埗被納入公告的有南昌邨昌謙樓及荔枝角曼克頓山3座。其餘上榜大廈有黃大仙竹園北邨松園樓、鑽石山龍蟠苑龍環閣，以及何文田冠德苑冠盛閣等。

港島方面，被納入公告的大廈包括西灣河嘉亨灣2座、柴灣已婚警察宿舍第一座、薄扶林華富一邨華樂樓及柴灣漁灣邨漁順樓。而離島的上榜大廈均位於東涌，為滿東邨滿和樓及富東邨東盛樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月31日）▼



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屯門景新臺1至3座、油麗邨雅麗樓等7廈因污水陽性上榜

另外，因應在油塘、屯門及粉嶺採集到檢測呈陽性的污水樣本，有七個指明地方被納入強制檢測公告，包括屯門景新臺1至3座、油塘油麗邨雅麗樓及油麗邨豐麗樓，以及粉嶺祥華邨祥和樓及祥華邨祥樂樓。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。另外，政府周日（31日）將於薄扶林華富（一）邨、黃大仙竹園北邨、荃灣梨木樹邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站。