MIRROR演唱會︱監製首發聲明致歉　盼傷者康復　稱從未想過避責

MIRROR演唱會上周四（28日）發生屏幕下墮意外，其中一名舞者李啟言（阿Mo）受傷，現於伊利沙伯醫院留醫深切治療部留醫。事隔四日，MIRROR演唱會監製林浩源（Fran9）今日（1日）首度發聲回應事件，透露透露正配合警方及各政府部門調查，強調「由始至終沒有過逃避責任的想法」，又指傷者是他心中一塊重石，只希望能盡快康復，「其他一切，自有塵埃落定之時」，他亦向傷者、家屬、觀眾、各有受影響人士致歉。



MIRROR演唱會監製林浩源（Fran9）今日（1日）首度發聲回應事件，透露透露正配合警方及各政府部門調查。（林浩源ig圖片）

監製林浩源（Fran9）今晨在Instagram首次發聲明，他透露正配合警方及各政府部門調查，現階段不適宜發表任何評論，強調自己「由始至終沒有過逃避責任的想法，之前一直未有任何聲明，是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提，傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們早日康復。」

指網上有不符事實揣測及言論 保留追究權利

林浩源被網民批評連日來未有發言，他澄清，「直至昨日，見到網上越來越多不符事實的揣測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實指控保留追究的權利。」

2022年7月28日，MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕多下砸傷兩名舞蹈員。事發後消防、救護很快到場。（勞顯亮攝）

「其他一切，自有塵埃落定之時」

林浩源又形容，今次意外是一次「沉重打擊」，「從事這個行業20多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首，惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。」

林浩源最後向傷者及家屬致歉、所有目睹事件的觀眾、因事件受到困擾的藝人、舞蹈員，以及所有合作過的夥伴們致歉。

▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼

