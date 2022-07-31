MIRROR演唱會︱政府調查小組周一開會　查有否人為疏忽失職

男子組合MIRROR上周四（28日）在紅館舉行第四場演唱會時，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，仍然留醫深切治療部。文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前稱康文署將由助理署長領導工作小組，全面審視問題，文體旅局發言人今（31日）表示，將於明日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，以及涉事人士有否疏忽失職，並提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生。

局方又稱，局長楊潤雄會親自督導有關調查，並統籌各方面的工作。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄將親自督導涉及男團MIRROR演唱會意外的相關調查。(資料圖片)

發言人又指，勞工處正根據《職業安全及健康條例》調查主辦單位有否依法保障員工安全。警務處亦已加入調查是否涉及專業疏忽或其他刑事責任，並將聯絡相關人士協助調查。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日於商台節目《政經星期六》表示，康文署助理署長已成立小組，並邀請工程師學會專家協助調查，但法律搜證需時，相信需時數周。

楊亦指，在調查報告完成前，建議接下來的演出，改為佈置簡單的靜態表演，例如僅依靠燈光舉辦演唱會，或在簡單舞台上跳舞，及「企喺度或者坐喺度唱歌」，不過相關言論引起業界反彈，質疑說法對舞台工作者有欠尊重。