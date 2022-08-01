MIRROR演唱會︱康文署周二起無限期禁轄下場地用威也機械裝置

男團MIRROR紅館演唱會周四（28日）第四場發生大型屏幕突然墜下的恐怖意外，一部大型屏幕突然墜下，各界關注演唱會安全問題。由康文署領導的調查工作小組今日（1日）首次在紅館開會，並實地視察現場。

該署晚上宣布，在調查報告未完成時，會重新審視署方轄下表演場地演出活動的安全，並由明日（2日）起實施3項短期措施至另行通知，當中包括暫停使用威也。



由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組，今日（8月1日）在紅館進行實地調查。(政府新聞處圖片)

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



須每日由康文署認可專人檢查舞台機械裝置

該署表示，明日起將起實施以下的短期措施，直至另行通知，讓表演者及工作人員在安全的情況下進行演出：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。



該署續稱，會向9月底前在轄下場地的租用者發信說明以上短期措施，並提醒他們遵守舞台安全的各項相關規定及安全指引。

朗豪坊「通天梯」事故專家證人協助查意外原因

署方表示，有關工作小組由康文署助理署長李子俊領導，成員包括勞工處、機電工程署和康文署的代表，以及小組邀請的香港工程師學會代表司徒家成；警務處的代表亦到場就搜證給予意見。

工作小組亦聘請在旺角朗豪坊「通天梯」18人傷事故作專家證人的林超雄協助研究發生意外原因。

工作小組今日舉行首次會議後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄與來自康文署、勞工處、警務處以及機電工程署的代表會面，了解各方面調查的進度，聽取工作小組匯報，以及協調各部門的分工及合作。