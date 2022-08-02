動漫節｜展商生意勝預期　模型店呻缺內地豪客貴價品無人問津

為期五天的動漫展今（2日）結束，場內仍然人頭湧湧，趁最後機會購買自己的「心頭好」。參展商也施展渾身解數，望最後一天能進一步衝擊營業額。不少參展商坦言，回顧五天的人流和銷量，普遍達到他們的預期。



8月2日動漫節最後一天情況



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作為動漫展的常年參展商，販賣動漫周邊的羚邦集團非常滿意今年的「成績表」。發言人指，今年的生意額比往年上升60-80%，是近年來最成功的一年。經過五天的展銷，大部份商品已賣斷，當中毛公仔和衣服最為熱賣，直到最後一天仍有大量客人預訂動漫相關的衣服。

有第一年參與動漫展的商家亦表示生意額比預期中好，指對今年的人流非常滿意，亦認為顧客消費欲望高，產品的受歡迎程度比預期中好。主打售賣口罩的他們以動漫角色口罩為賣點，吸引大批顧客，認為疫情令市民陷入低潮，口罩除了實用，口罩上出現的動漫角色也能為動漫迷打氣。

雖然參展商普遍認為展覽人流比往年多，但銷售成績各有不同。主要販賣模型的參展商認為今年人流雖然足夠，但仍然比不上疫情前，生意額比起以往跌5-10%，現時收支尚算平衡。發言人認為顧客的消費意欲比早幾年低，「旺丁不旺財」。另外封關是影響銷售額的原因之一，以往的內地客出手豪爽，經常一次購買大量貴價的模型公仔，但疫情下缺少這群大陸客源，對生意有一定影響。

動漫展中除了販賣動漫周邊的參展商外，亦不乏別樹一格的攤位，主打香港巴士模型的參展商認為生意尚可接受，銷售額與往年相差不大。為配合動漫展的主題，他們亦推出與動漫相關的精品，希望可以吸收新客源。