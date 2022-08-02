佩洛西擬訪台｜環球時報：捍衛國家主權安全　中國軍隊敢於亮劍

傳美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西），將於今晚（2日）率團訪台。官媒《環球時報》建軍節當日發表評論文章指，在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍的。



環球時報指，在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍的。（「南部戰區」微信公眾號）

文章指，今天的中國比歷史任何時期都更需要建設一支強大的人民軍隊，佩洛西如果不是忌憚解放軍，決不會像現在這樣鬼鬼祟祟的。佩洛西等外國干涉勢力和「台獨」分裂分子的存在本身，特別是他們的勾連活動，客觀上都給解放軍提出了更高的要求，練兵備戰一刻也不能鬆懈，必須加快把人民軍隊建設成為世界一流軍隊。

文章稱，中國軍隊已經三四十年沒有打過仗了，但需要不斷提醒自己，要始終對絕對和平主義的天真思維保持距離和警惕，像中國這樣的大國，一旦出現對國防建設的精神鬆懈，其後果是不堪設想的。不必諱言，美國對中國越來越露骨的圍堵和遏制，正在快速地惡化中國的周邊環境。「中國軍隊面對的挑戰更加嚴峻複雜，需要承擔的責任更加艱巨。」

環球時報認為，佩洛西如果不是忌憚解放軍，決不會像現在這樣鬼鬼祟祟的。(AP)

文章表示，最近十年來，中國軍隊的戰鬥力有了很大的提升，武器裝備、組織體系、實戰訓練、軍事理論及人才培養等方面都取得歷史性進步。這不僅包括國防預算根據需要適當上漲，更重要的是解放軍實際戰鬥力的繼續提升，必須始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅。

文章強調，近代以來，中國人民飽受列強侵略之害，飽經戰火蹂躪之苦，經歷過無數苦難的中國人民，比任何人都熱愛和平，珍惜和平。「但這絕不意味著，我們會拿核心利益去乞求和平，會任由別人欺負我們。『人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。』」從炮火硝煙中走來、和各種強大對手較量過、取得一個又一個勝利的人民軍隊，在捍衛國家主權安全問題上，始終是敢於亮劍、善於亮劍的。