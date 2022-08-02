多549師生染疫　調景嶺健明幼兒學校成首間需全校停課學校

本港今日（2日）新增4,123宗確診，其中549宗為學校呈報個案，分別443名學生及109名教職員，涉及383間學校。衞生署建議14間學校個別班級停課一周，柴灣港大同學會小學的8號校巴，20名乘搭的學生中有4人確診，乘搭該校巴的學生停課一周。



日前個別班級要停課的調景嶺基督教健明幼兒學校預備班，今日再新增幼兒班一學生、一老師及低班兩學生同樣確診，由於學校比較小只有92名學生和17名工作人員，現累計10學生、兩教師確診，衞生署建議全校停課一周，成為首間因爆疫而要全校停課的學校。



14校個別班別要停課 涉保良局第一張永慶中學等

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增549宗學校呈報個案，包括443名學生及109名教職員，涉及383間學校，分別來自83個幼稚園或幼兒中心、180間小學、121間中學及8間特殊學校。

過去一星期有199間學校在7天有2宗或以上個案，衞生署建議14個班別停課一周，當中包括大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校1A班、大埔天主教聖母聖心小學 6A班、油塘基督教香港崇真會安基幼兒學校低班、九龍城九龍真光中學（幼稚園部）K3B班、黃大仙保良局第一張永慶中學1E班、油塘香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校4E班、土瓜灣農圃道官立小學4B班、黃大仙東華三院方肇彝幼兒園K1及K2班、葵涌聖公會仁立小學6B班、屯門聖公會蒙恩小學3A班、大埔新界婦孺福利會基督教銘恩小學2C班、葵涌石聖公會主愛中學6D班、屯門五邑鄒振猷學校4C班。

港大同學會小學有校巴爆疫 五分一乘搭學生染疫

張竹君表示，當中柴灣港大同學會小學8號校巴，有約20名學生乘搭，當中4名學生確診，佔五分之一，衞生署建議乘搭該校巴的學生停課一周。

健明幼兒學校總計11名師生中招 佔全校師生約一成

另外，早前已停課的調景嶺基督教健明幼兒學校預備班，當時有5名學生及一教職員確診，停課一周再多一名學生確診，今日再新增幼兒班一學生和一老師、以及低班兩學生確診。

張竹君表示，由於該校規模較小，只有92名學生及17名工作人員，至今累計9名學生及兩名教師確診，加上有睡覺時間，擔心校內有傳播，故建議全校停課一周，以策安全，成為首間全校停課的學校。中西區聖若瑟書院早前4F班停課一星期，現在4D班再有三名學生確診，需再停課。

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