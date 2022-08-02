醫務衞生局調低科興打針年齡至6個月大幼兒　本周公布接種安排

衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，科興疫苗可沿用成年人劑量，惟復必泰則須抽取成年人十分一劑量。政府今日（2日）宣布，在考慮專家意見後，醫務衞生局局長已批准把科興疫苗的最低接種年齡由三歲降至六個月大。當局已備有相關疫苗，接種安排將於本周內公布。當局亦正與相關藥商商討洽購特定的復必泰兒童配方疫苗。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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政府表示，根據港大的研究，11歲以下兒童感染新冠病毒入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8%及0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，以及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

當局又指，近日接連有幼兒在感染新冠病毒後出現重症甚至死亡，情況令人十分關注。當局表示，非常重視幼兒接種新冠疫苗，會盡力為他們提供多種接種疫苗途徑，讓他們在傳播力強的變異病毒株威脅下，可盡快接種疫苗，及早得到保護。

▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團昨日就本港六個月大或以上兒童接種新冠疫苗達成暫擬共識建議。專家認為六個月至三歲以下的幼兒可接種三劑科興疫苗，而每劑劑量與其他較年長的兒童和成人相同，接種間距與較年長兒童相同。

至於復必泰疫苗，專家亦建議六個月至五歲以下的兒童可接種三劑疫苗，而每劑為十分之一成人劑量。政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。