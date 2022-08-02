增4123確診　單日11死創三個月新高　醫管局：染疫社區長者比例增

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（2日）公布，新增4,123宗確診個案。醫院管理局新呈報11宗死亡個案，是自4月26日以來，單日最多確診者死亡的一天。離世個案中，除昨日（1日）已公布的22個月大女嬰外，亦包括一名65歲患有肺癌的男子。



醫管局又分析死亡個案數字，形容「上升速度快」，由7月初每日只得一至三宗死亡個案，至上周增增至10宗。現時死亡個案中，來自社區的病人或長者數目亦有增加，當中大部份未接種疫苗。醫管局強調沒有接種疫苗的病人死亡率，比打齊三針高出15倍，呼籲市民盡快接種疫苗。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有1,536名確診病人留醫，當中有16名病人危殆、28名病人嚴重，而昨日須留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部的35個月大男童，昨日已離開ICU，轉到傳染病隔離病房治療，目前情況穩定，沒有發燒及抽筋。劉強調，醫護人員會密切監察患者情況。

另外，醫管局呈報多11宗死亡個案，包括4男7女，年齡介乎22個月至96歲，當中四人來自院舍，只得兩人已接種三針新冠疫苗。死亡個案中，包括昨日已公布的22個月大女嬰，另有一名65歲男子，他患有末期肺癌。劉家獻認為，該男子死亡與肺癌有關，不過入院篩查時驗出有新冠病毒。至於餘下九位死者，年齡介乎81至96歲，四名居於院舍的長者均有打針。

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單日錄11死 劉家獻︰新冠並唔係普通傷風感冒

死亡個案分析方面，劉家獻形容現時死亡數字「上升速度快」，指7月初時每日只得一至三宗死亡個案，至上周二增加至十宗：「中間有起起跌跌，平均每日五、六宗，今日去到11宗，所以新冠疫情並唔係普通傷風感冒。」他又解釋，相信死亡數字上升與確診人數上升有關，並解釋確診人數上升，會有相當比例病人病情嚴重、危殆，最終死亡。

劉家獻又指，按現時最新觀察，增加了社區病人或長者染疫，他們大部份未接種疫苗。如要減低感染後出現重症機會，他強調首要是減低感染：「後生嘅家人感染病毒，因為有打針或者身體狀況好，可能不會好嚴重；但如果傳染畀長者，尤其是無打針或者有長期病，感染後嚴重或者死亡機會就高好多。」

劉強調接種疫苗可減低患重症或死亡風險，並提醒如發現有早期病徵，應盡快求醫，服用抗病毒藥：「大家都知，無打針比打齊三針死亡率高出15倍，所以未打針盡快打針，打一針或者兩針嘅，盡快打齊。」

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四老人院及殘疾院舍呈報確診個案

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，新增3,889宗本地個案，另外有234宗輸入個案。而四間院舍呈報出現個案，包括殘疾院舍新生精神康復會悅和居，有一名院友確診，一名院友須檢疫。

老人院方面，新呈報出現確診個案的有雅園11座，當中有一名院友確診，五名員友要檢疫；耆康會馮堯敬夫人護理安老院則有一名院友確診，三名院友及五名員工須檢疫。昨日（1日）呈報有三名員工確診的基督教家庭服務中心養真苑有九名員工檢疫，而今日再多一名員工染疫。

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