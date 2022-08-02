半歲大嬰幼兒周四起可打科興　許樹昌：復必泰難稀釋暫無法供應

衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日（1日）開會，同意將接種疫苗的年齡限制調低至6個月大嬰兒。當局今日（2日）公布，科興疫苗將率先在周四（4日）供6個月大至3歲嬰幼童接種，家長或監護人可於當日早上9時起為幼童預約，屆時家長或監護人須親自陪同打針。

政府專家顧問團成員許樹昌今日表示，根據臨床資料，科興和復必泰均可對嬰幼兒產生免疫力，形容「無安全顧慮」，故建議在冬季高峰期殺到前為有關年齡組別的小孩打針，又稱幼童可同步接種流感針等。他指幼童和成人接種的科興為同一版本，故科興可即採用；惟幼童接種的復必泰僅3微克，遠較成人版本低，在稀釋上存在困難，需向藥廠採購特定的幼兒專用配方後，才有望開打。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



+ 2

指科興和復必泰均可產生免疫力、無安全顧慮

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌下午在疫情記者會表示，聯合科學委員會和政府專家顧問團昨日開會時，參考4至6個月大嬰兒接種疫苗的臨床資料，認為科興和復必泰均可產生免疫力，亦無安全顧慮，故在審視現時疫情及即將殺到的冬季高峰期，認為有關年齡組別的嬰兒亦適合打針，以預防重症和減低死亡風險。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指科興和復必泰均可產生免疫力，亦無安全顧慮。（資料圖片）

張竹君：稀釋復必泰成人劑量供嬰幼兒接種不可行

科興將會是該年齡層率先可供接種的疫苗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因為幼童接種的科興疫苗與成人相同，故可隨時安排幼童打針；惟幼童接種復必泰的劑量僅3微克，比現時要已要稀釋至10微克後青少年劑量還要低很多。專家評估後，認為要將成人的復必泰疫苗稀釋至幼童劑量技術上不可行，政府正與藥廠洽商，期望可盡快採購到幼童版的特定復必泰疫苗配方。

被問到幼童接種復必泰和科興的副作用，許樹昌引述藥廠提到的資料稱，復必泰的主要副作用為針口痛、疲倦、發燒，而科興接種後的局部副作用亦類似，如針口痛、微燒、肚瀉、嘔，兩種疫苗均無嚴重副作用、即時過敏或風險個案。

他續指，復必泰的藥廠為82名6至23個月大嬰兒和143位2至5歲幼童接種3微克疫苗後，其產生的抗體份量與成年人相若，而在減低有徵狀感染的保護率中，6至23個月大嬰兒的保護率為75.5%，2至5歲稍幼童則略增至82.3%。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 12

許樹昌又提到，近日的兒童染疫數據顯示，兒童年齡群組愈大，感染後嚴重、危殆或死亡風險愈低，是因為有關年齡層的疫苗接種率較理想，「幼童真係要小心啲，希望盡快幫佢哋打到針。」

兒童感染後嚴重、危殆或死亡風險：



0-2歲：0.14%

3-4歲：0.11%

5-11歲：0.04%

12-17歲：0.01%



臨床研究無發現嬰幼兒打針後患心肌炎

至於接種後的副作用方面，許樹昌稱，復必泰的臨床研究並未無發現嬰幼兒打針後患心肌炎、嚴重過敏或死亡，但因應本港青少年接種復必泰後患上心肌炎風險較海外數據多，故建議6個月大至3歲幼童接種頭兩針後，相隔8周才再打第三針，並要打大髀。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



+ 27

「打兩針科興抗體出得幾好」

至於科興，許樹昌則坦言，藥廠現時只能提供抗體水平資料，南非的臨床研究未看到保護率，強調緊急使用無需等待保護率數據。他續指，藥廠在南非進行的臨床研究，涉及200名6至35個月大嬰兒，結果顯示「打兩針科興抗體出得幾好」，若幼童染疫後再打針，抗體更較未染疫時好，而其副作用亦不多，局部副作用僅33.7%，與安慰劑對照組的25.7%相若。

▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



家長須親自陪同幼兒前往接種

公務員事務局下午公布，6個月大至3歲的幼童本周四（4日 )起，可接種科興疫苗，家長或監護人當日早上9時起，可透過網上預約系統，為幼童預約到社區疫苗接種中心，或醫院管理局指定普通科門診診所打針，並親自陪同前往接種。家長亦可選擇到有參加疫苗計劃的過千私家醫生或診所預約免費接種打針。

另外，系統亦會同步更新，50至59歲已打齊三針科興或復必泰的人士，同樣可於周四早上9時，網上預約接種第四劑科興或復必泰。打齊三針科興或復必泰的50至59歲人士亦可同日起，在接種最後一劑至少三個月後，可打第四針。