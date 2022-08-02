美食博覽｜玩遊戲可贏300罐鮑魚　1元雞煲先到先得　即睇展商優惠

今年美食博覽將於本月11日起，一連5日於會展舉行。因應疫情關係，大會要求會場內繼續禁止試食活動。為吸引人流，參展商各出奇招，務求各位優惠及噱頭吸客，有展商繼續推出「一蚊」鮑魚和「一蚊」雞煲。其中海味店安記，今年推搶鮑魚活動，首10位入場市民可參加該店遊戲，贏家可獲得價值逾1.3萬元的300罐即食鮑魚。

美食博覽大會亦推出「8月食．住．買」網頁，公眾可獲得最新購物消息及各種優惠。



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安記︰開鑼日頭10位入場者可參加遊戲 參加者至少獲50罐即食鮑魚

「一蚊」系列是每年美食博覽的公眾關注焦點。今年安記海味預告，將於展覽首日，為頭10位入場人士安排「$1鮑魚當入樽」活動，參加者將分為10組，屆時會場將設置2.5米高鮑魚形狀的籃球架，最快投入50隻鮑魚模型的組別，即可獲得300罐即食鮑魚，價值$13,500，其餘參加者也可獲得50罐即食鮑魚作安慰獎。

安記亦推出大量會場限定優惠，如購買指定即食海味罐頭，可享買二送二，或買三送三的優惠。另外亦會推出$100系列，公眾可用優惠價購買各款指定產品。安記發言人陳小姐期望消費額能回到疫情前。

樂婷媽媽︰一元鮑魚雞煲每天中午12時推出 限量十份

經營雞煲的展商「樂婷媽媽」亦推出「一蚊」鮑魚雞煲優惠。在展覽期間，每天中午12時會推出十份一元鮑魚雞煲，先到先得。發言人又指，展覽期間會推出不同優惠，每份雞煲會減價30元。

會場內攤檔亦會設娃娃機，獎品為自家設計的毛公仔，購買兩份雞煲即可參加活動。「樂婷媽媽」發言人稱，因今年會場禁止試食行為，會以香味和聲音吸引客人，並展望消費券能刺激市民入場消費。

奇華餅家︰推兩款會場獨家限定福袋 每日限量100套

除了優惠和折扣外，有參展商以聯乘活動作噱頭。今年奇華餅家將聯乘「角落小夥伴」推出兩款會場獨家限定福袋，每日限量100套。福袋內包括有以角落小夥伴為外觀的四個裝奶黃月餅，配搭角落小夥伴主題的環保袋和放UV雨傘。

另一套福袋則搭配角落小夥伴主題的餐點和微波爐碗，售價均為$188。奇華亦有推出普通的四個裝奶黃月餅，以日日新鮮運到作賣點，同樣為每日限量100套。

小型參展商為突圍而出，亦推出不同優惠。養生飲品店CheckCheckSin，主力推廣養生保健產品，以米水和茶飲作主要商品，推出多買多折優惠，購買一箱紙包米水可享七折，四箱以上七折，即沖米水粉亦有同樣優惠。若消費額滿一定金額，將會獲野餐墊和保溫袋等禮品。

政府最快本月派發第二輪電子消費券，大部份參展商均設有消費券付款渠道。有部份參展商會提供消費券回饋或優惠，屆時可向商家查詢。