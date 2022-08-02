確診大廈︱增2186幢　涉加多近山、星鑽等　元朗Yoho系共7幢

衞生署更新確診大廈名單，今日（2日）新增2,186幢大廈上榜，當中沙田區新增228幢佔最多，其他單日超過200幢的區份則包括元朗及觀塘。今日上榜的大廈中有不少豪宅，包括中西區加多近山和星鑽、將軍澳Monterey 6座和Savannah 3C 座等。



沙田區增228幢佔最多

過去14日累計共有10,719幢大廈出現確診者。今日新增2,186幢大廈上榜，當中沙田區成為重災區，新增228幢確診大廈，另外元朗及觀塘分別新增211幢及203幢大廈緊隨其後。

沙田區新增的228幢大廈當中有不少私人屋苑上榜，當中包括名城2期1、2、5座及3期的1、2、3座；天宇海 1A 、5B、6A座；富安花園1、4、11、13、14、15、16、17座共8幢大廈；銀湖．天峰 3 、8座等。

今日新上榜住宅中包括了不少豪宅，例如中西區加多近山、寶翠園3座、星鑽，以及將軍澳Monterey 6座、Savannah 3C 座等。

元朗區方面，211幢大廈當中包括Park Yoho 3A 、8A座、Park Yoho Napoli 20 座、Wetland Seasons Park 2 座、Yoho Town 5、7座等。

油塘Peninsula East一幢上榜

觀塘區的新增大廈則包括油塘Peninsula East 1 座、九龍灣淘大花園C及L座；藍田滙景花園 3、6、12 座；九龍灣麗晶花園 4、6、20、21及22座四幢大廈；藍田麗港城11、16、17、22、24、25、30及32座共8幢大廈。

逾20紀律部隊宿舍上榜

另外，今日亦新增逾20幢紀律部隊宿舍上榜，包括栢道 25 號政府宿舍 A 座、柴灣已婚警察宿舍 1 及2 座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、荔景紀律部隊宿舍 1、2及3 座、青衣已婚警察宿舍 B 座、秀茂坪紀律部隊宿舍 1及2 座、順利紀律部隊宿舍 8 座、上水紀律部隊宿舍 C 座、壁屋懲教處職員宿舍 4 座、將軍澳消防宿舍 2 座、消防處百勝角已婚人員宿舍 5 座、南區懲教署職員宿舍 3 座、屯門湖康警察宿舍 1 座、青松觀道政府宿舍 D 座、消防處永定道消防已婚宿舍 2 座、豐盛街紀律部隊宿舍 1及3 座、黃大仙紀律部隊宿舍 2 座及西九龍紀律部隊宿舍 1及2 座。

酒店方面，則有6間上榜，分別為九龍海逸君綽酒店、海灣軒海景酒店、帝都酒店、香港珀麗酒店、恆豐酒店及港威酒店。