幼童打針｜確診兒童壞死性腦炎個案增　專家籲家長盡快替子女預約

【科興疫苗預約】六個月大至三歲幼童周四（4日）起可接種科興疫苗，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，由於本港確診基數上升，兒童染疫後需入住深切治療部人數隨之上升，近日兒童個案中，出現抽筋、壞死性腦炎、嘶哮症等症狀人數，相比數周前增加，因此他呼籲家長盡快替子女預約接種疫苗，而家長本身亦應盡快完成接種三針疫苗，保護家中幼童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，科興疫苗幼兒接種數據雖比復必泰少，但內地不少幼童接種後證明疫苗均安全有效，故家長可放心讓幼兒接種。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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醫院藥劑師學會崔俊明：不少研究證明幼童打科興安全有效

崔俊明今日在港台節目表示，雖未有國際權威文獻列出幼兒接種科興詳細數據，但不少國家的研究數據加上內地不少幼童接種後證明疫苗均安全有效，根據各種「Real world data」，科委會認為幼童能夠接種科興。

問及為何不能稀釋復必泰疫苗供幼童使用？崔表示，目前復必泰分為成人、兒童及嬰幼兒版疫苗。本身成人疫苗已需要根據藥廠規定，先用1.8毫升生理鹽水進行稀釋，再供成人接種。相反，兒童疫苗並不是用稀釋方法，而是抽取成人疫苗的0.1毫升劑量予兒童接種。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，（資料圖片）

至於嬰幼兒疫苗亦需以抽取方式製成疫苗，但不建議在成人疫苗抽取0.03毫升劑量。他指出，目前醫學界能夠抽取最少份量而有作用的疫苗為維他命K1藥物的0.05毫升，故抽取0.03毫升劑量難度高。

他坦言，就算能夠成功抽取，亦擔心抽取的份量多或少會影響準確性。如政府買不到嬰幼兒版疫苗，可以買兒童版疫苗，再由兒童版疫苗抽取0.06毫升劑量，相信會「容易啲。」惟「香港到而家都買唔到（兒童版復必泰疫苗）」他認為政府向市民交代未能成功購買兒童疫苗的原因「藥廠話供應唔係問題，究竟樽頸係邊？」

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強（黃文軒攝/ 資料圖片）

葉柏強稱兒童染新冠死亡率遠高於流感：非常大數目兒童需入住ICU

葉柏強在同一節目表示，本地數據顯示，第五波染疫兒童需要急診的1000宗個案中，有「非常大數目」兒童需要入住深切治療部，而1000宗個案中的死亡率遠高於流感，3歲以下幼童染疫後惡化的風險較年紀較長的兒童高。

他又指，第五波高峰期後，兒童個案有所回落。惟開學後，個案增加，兒童出現童重症死亡人數大增。他呼籲，3歲以下兒童盡快打針，而家長亦需盡快完成接種三針疫苗，以保護家中幼童。

▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼

