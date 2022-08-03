佩洛西訪台｜料移台港人不因局勢改決定　移民顧問：𠵱家唔係打仗

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）昨夜（2日）飛抵台灣，今早（3日）與台灣的蔡英文總統會面，佩洛西訪台行程引發中方強烈不滿，台海局勢急劇升溫。



台灣近年是港人熱門移民地點，移居當地申請更是急劇飊升，有移民顧問認為，兩岸局勢升溫後，欲移居台灣的港人或會採取觀望態度，但他認為台灣近年接連收緊港人移居當地條例和審查制度，成功獲批定居當地機會極微，因此相信獲批港人不會受今次事件打消念頭：「況且𠵱家真係唔係打緊仗。」



台灣收緊港人移民政策 不少港人打消移居念頭

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，近年港人對台灣印象不差，亦有想移居當地意欲，惟台灣政府去年收緊港人移民政策，例如投資移民方面，由投資一年增至三年，並列明要開實體店、聘請兩名台灣員工，而申請人若曾為公務員或在中資機構任職，獲批定居許可機會亦極低，新措施令不少港人打消移居當地的念頭。

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成功獲批移民台機會微 查詢宗數跌至每月僅2宗

他透露，查詢移民台灣的港人由以往每日1至2宗，急跌至每個月不足2宗，惟不少移民公司已「唔敢接」，一般會再三向客人解釋，成功獲批移民台灣的機會極微，並會反建議他們考慮英國極輕易的BNO「5+1」移民方案。

成功機會低仍有意移台 不會因台海局勢升溫改變決定

張家禧估計，台海局勢因佩洛西訪台升溫，或有人採望態度，惟仍要嘗試申請移居台灣，不會因今次事件動搖決心：「如果真係咁喜歡（台灣），成功機會好低好低都一定去嘅，𠵱家真係唔係打緊仗吖嘛。」

翻查資料，台灣政府前年3月更改投資移民條件，雖然投資額維持在600萬元新台幣（約156.96萬港元）外，但營商或投資期由1年增至3年，並規定必須經營實體店和聘請兩名當地人為員工。

台灣政府去年進一步收緊投民限制，陸委會明言，「基於國安考量」，大陸出生的港澳居民、「現（曾）任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體」，均可不予申請定居許可。

根據台灣內政部移民署的數據，反修例風波爆發後，申請移民台灣的港人暴增，2020年便有10.8萬港人獲批居許許可，另有1,576港人獲批定居許可，分別較之前一年上升84.6%和6.9%，數字至去年仍有上升。不過，在台灣收緊本港申請人的背景審批後，今年首半年僅813港人獲批出定居許可，而獲批居留許可的人則只有3,565人，較去年同期分別大跌13%和24.1%。