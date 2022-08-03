佩洛西訪台｜內地禁百項台灣食品　港商會︰台供港生果佔不足一成

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，內地繼周一（1日）宣布禁止台灣100多項食品進口後，海關總署今日（3日）再暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等食品輸入，暫時未知內地對台食品實施禁運對本港影響。

有本港生果店負責人表示，台灣生果的當造期已過，加上其他國家亦有生果可替代，因此估計禁運帶來的影響並不大。惟中秋節送禮生果之一的楊桃，過去以台灣產為主力，相信今年中秋可選擇的款式或會減少。商會亦指，台灣生果全年佔本港供應不足一成，各國視乎季節及品種，均會供應至本港。「喺香港你使驚冇生果食？」



台灣生果當造期已過

台海局勢緊張，永富食品公司負責人陳錦輝表示，若未來港府對台灣食品實施禁運，或內地軍演影響，未來兩至三天仍能保持供應正常。但他指，香港物流業發達，全世界的生果均會運至香港，加上台灣生果的當造期為六月，最近的款式並不豐富，僅得白石榴、紅石榴、菠蘿（鳳梨）等，因此估計即使禁運，影響並不大，但暫時未準備應對方法。

不過陳亦提到，早前有台灣芒果的表面，檢測出新冠病毒陽性，被政府銷毀及停運。惟當時日本及東南亞的芒果，亦能立即替代，未帶來供應不穩的問題。「停一停問題唔會好大，除非個客食開一定要台灣生果，咁佢可能要等一等。」

台灣楊桃性價比高

惟下個月將踏入中秋節，市民或企業均會買生果送禮。陳透露，台灣楊桃為主力，禁運將導致可供應的款式減少，只能引入馬來西亞及內地楊桃。但他指，台灣楊桃的質素較高，售10元至18元不等；內地楊桃則便宜，售約10元，兩者價格相差約兩成，意味市民將失去性價比較高的選擇。

永富食品公司負責人陳錦輝。（資料圖片／歐陽德浩攝）

商會︰全球各地有生果供應至本港

九龍果菜同業商會理事長張志祥則表示，台灣生果全年佔本港供應不足一成，例如芒果可由內地及越南替代；菠蘿（鳳梨）則有菲律賓；西瓜亦有馬來西亞，因此相信若將來實施禁運所帶來的影響不大。他又指，澳洲、美國、南非、智利、秘魯等國，視乎季節及品種，亦向本港供應生果︰「你想像唔到嘅國家都有，喺香港你使驚冇生果食？」

至於昨日香港運輸物流學會副會長徐翰恩評估，台海局勢將影響全球供應鏈，一旦台灣海峽遭封鎖，航行商船需要改道而行，會進一步增加運輸成本。張則指，近年船運延誤問題嚴重，動輒延誤起碼兩周，「唔好理封唔封台海，我哋𠵱輪都加到唔清唔楚。」

台灣愛文芒果船運入口 較菲律賓芒平

在油麻地果欄生果店任店員的盧先生表示，該店售賣的台灣生果主要是鳳梨、芒果、西瓜等，大都船運進口。他指台灣生果銷情算理想，質素與價錢方面，以芒果為例，對比菲律賓芒果必須以空運抵港，台灣的愛文芒果質素相近，但可透過船運入口，因此較便宜，現時該店最當造、最受歡迎的是日本水蜜桃。

被問到會否擔心軍演影響台灣生果來貨，盧先生稱「冇來貨就唔賣，最多賣少樣」。至於對價錢的影響則「暫時未知」。他稱，如長期缺貨會導致價錢上升。

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另一果欄生果店負責人何小姐則表示，香港是自由貿易區，「大把生果」，除台灣外，還入口自中國大陸、哥倫比亞、澳洲、美國等地生果。她又稱，台灣現時出口香港生果貨量與款式不多，而該店有售的主要是「較大路」的鳳梨和芒果，但鳳梨已沒以前熱銷。