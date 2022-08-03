城巴新巴推夏日學生小童優惠　8月逢周六周日逾200巴士線享75折

城巴及新巴今日（3日）宣布推出「巴士暢遊」夏季乘車優惠，在本周六起至本月28日期間，每逢星期六及日，只要持有有效「學生身份」 個人八達通的乘客，以及12歲以下兒童，可享有超過200條專營巴士路線的夏日七五折乘車優惠。

兩巴表示，涉及的巴士路線涵蓋全港多區熱門熱點，包括792M前往西貢海鮮街及萬宜水庫；6、6X、973等前往赤柱市集、美利樓及淺水灣泳灘；15及X15前往山頂凌霄閣等。



城巴及新巴今日宣布推出「巴士暢遊」夏季乘車優惠，在本周六至28日期間，每逢星期六及日只要持有有效「學生身份」 個人八達通的乘客及12歲以下兒童，可享有超過200條專營巴士路線的夏日七五折乘車優惠。（梁鵬威攝/資料圖片）

城巴新巴策劃及車務編排主管黃漢中表示，夏日七五折乘車優惠為全港家庭提供更多周末出行的選擇，可使用方便且實惠的巴士網絡，探索山頂、淺水灣、赤柱、流水響及西九文化區等地方。城巴新巴希望鼓勵市民支持及推動綠色發展，並使用公共交通工具，以最有效率及最環保的方式出行。

新巴城巴策劃及車務編排經理黃漢中表示，夏日七五折乘車優惠為全港家庭提供更多周末出行的選擇，可使用方便且實惠的巴士網絡，探索山頂、淺水灣、赤柱、流水響及西九文化區等地方。（鄭子峰攝/ 資料圖片）

持學生八達通或12歲以下兒童可享優惠

夏日七五折乘車優惠覆蓋城巴及新巴多條專營巴士路線，凡持有有效「學生身份」 個人八達通的乘客、12歲以下兒童使用兒童八達通及12歲以下兒童以城巴新巴接受的電子支付工具的乘客，皆可享乘車優惠。

機場巴士、通宵線及觀光巴士未能受惠

優惠有效期為今年8月的各個周六及周日，由頭班車至尾班車，如尾班車於午夜12時後開出仍視為有效。優惠包括城巴新巴所有日間巴士路線、由城巴新巴經營的日間聯營巴士線，例如過海巴士路線的城巴新巴班次。惟並不包括通宵巴士路線、城巴機場快線、新巴「人力車觀光巴士」H1及H2號線及城巴沙田第一城居民路線。另外，計畫亦不適用於已享有政府「二元優惠計畫」的乘客。

七五折優惠以學生及小童應付車資作計算，即扣除轉乘優惠後的車資。享用七五折優惠後，或未能享有跨公司提供的轉乘計畫優惠。

市民如有查詢，可於服務時間內致電城巴顧客服務專線2873 0818或新巴顧客服務專線2136 8888。市民亦可瀏覽城巴網頁或新巴網頁，下載新巴城巴手機應用程式。