新巴城巴合併｜城巴創辦人李日新：早已設想城巴管新巴　樂見合併

城巴和新巴將於明年7月合併，兩巴將統一歸入城巴車隊，意味明年在本港路上已行駛25年的新巴將成為歷史。

年逾八旬的城巴創辦人李日新（Lyndon Rees）今日（13日）在Facebook專頁表示，早在2004年新、城兩巴一同納入新世界旗下時，早已設想會由城巴管理團隊兼管新巴，當時新巴僅具其名，以及在巴士車隊及制服上出現，其他一切已消失，經歷幾次巴士專營權屆滿再延續後，樂見兩巴終正式合併，統一在城巴的旗幟下運作。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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李日新在facebook貼上新巴城巴合併的新聞，並在帖文中稱，新巴和城巴在2004年一同歸入新世界旗下時，當時已設想城巴管理團隊會一併管理新巴。當時新巴其實僅餘其名稱，以及巴士車隊及制服上的名字，其他一切已消失。他形容，由單一公司管理，減省臃腫的管理團隊亦可發揮龐大車隊實力，顯著地為合併後的兩巴節省成本。

現年83歲的他提到，作為城巴的創辦人，亦曾以董事總經理的身份帶領城巴27年，城巴被周大福企業收購後，亦曾兼任同集團的新巴董事總經理，於2006年2月底退休。他亦表示，很開心看到在巴士專營權屆滿之時，兩巴終能正式在城巴的旗幟下合併。

特首會同行政會議昨日（12日）批出三個為期10年的巴士專營權，當中新巴和城巴的專營權明年7月1日起合併，屆時將會以城巴之名，以新專營權方式營運，除了車隊、人手會位併外，連車費等級表都會合併。新的車費等級表內，港島區路線的准許車資上限，遠較現時城巴的等級表高。意味兩巴合併後，城巴日後若開新路線，會按新等級表定價，若以新路線取代現有路線，車資收費便會大幅飊升。