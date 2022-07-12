新巴城巴合併｜4年度累蝕3.79億元　客量一直跌　僅機場線有盈利

行政會議今日（12日）商討巴士專營權，最後同意新巴明年7月1日起，併入姐妹公司城巴，專營權續期至2033年。政府向立法會提交文件，披露新巴城巴的經營情況，其中日後會合併的城巴專營權一及新巴專營權業務，自2017／18年度開始虧損，兩者截至2020／21年度，累共虧損4.95億元。

至於城巴專營權二，主要經營機場巴士線，雖然過往多年都有盈利，但疫情下同樣難逃虧損，從上述年度起計，盈利為1.16億元，無法抵消其餘兩個專營權的虧損，兩巴仍蝕3.79億元。

另外，新巴於截自2021年底，一共有688輛巴士，連同城巴兩個專營權，日後城巴的車隊可多達1,647輛。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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運輸及物流局和運輸署向立法會提交文件，截至2021年底，新巴營運94條巴士路線。隨西港島線及南港島線先後通車，新巴日均載客量由2013年約499,000人次，減少至2019年約458,000人次，減幅約 8.2 %。由於乘客量減少，新巴 車隊在同期由715輛，減少至685輛，減幅約4%。在2020及2021年的疫情期間，新巴的日均載客量，分別減少至約347,800及401, 500人次，其2021年年底的巴士數目為688輛。

城巴專營權一方面，截至2021年年底，共營運96條巴士路線，每日平均載客量由2016年約540, 100人次減少至2019年約506,100人次，減幅約6. 3 %，其車隊亦於同期由767輛減至751輛。在2020及2021年，每日平均載客量分別減少至約369,500及421,400人次，其2021年底的巴士數目為771輛。

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至於城巴專營權二，截至2021年底，營運30條巴士線，日均載客量由2013 年的約 71,100人次，增加至2019年約105,200人次，增幅約48%，主要為東涌乘客需求上升，而且港珠澈大橋香港口岸通車。巴士車隊在同期由175輛，增至241輛，增幅約38%。不過到疫情期間，2020及2021年的日均載客量分別減少至約56,800及55,300人次，其2021年底的巴士數目為188輛。

城巴專營權一及新巴過去4年度蝕近5億元

即使沒有疫情影響，城巴專營權一及新巴業務，早已於2017／18年度起，接連四個年度錄得虧損，前者累蝕3.32億元，後者則蝕1.63億元，合共蝕4.95億元，其中城巴專營權一於2020／21年度，便已蝕1.24億元。

雖然在疫情前，城巴專營權二憑着機場及大嶼山服務，一直仍然有盈利，但2020／21年度亦蝕1.05億元，在上述同期內，盈利只有1.16億元，無法彌補其餘兩個專營權的虧損，新巴城巴於四個年度內共蝕3.79億元。

運輸局︰兩巴合併亦需與鐵路及其他交通工具競爭

運輸局表示，在1990年代，中巴服務質素下跌，考慮到市民對港島區的巴士服務水平要求，先後引入新巴和城巴，以增加區內巴士服務競爭，初期上述安排令巴士服務水平和質素提升，然而隨著港島的公共交通網絡持續發展，現有巴士網絡越來越多重整空間，當局相信合併後有更大空間推行巴士網絡重組。另外，由於香港島的人口預計將在未來持續減少，勢令兩巴營運情況更加嚴峻，必須探討可行措施，以扭轉局面。

至於合併專營權會否削弱競爭，影響服務質素，運輸局表示，其實過往兩巴多年前仍屬新創建的年代時，已是同一間母公司，而且入標新路線時，亦要與九巴等競爭；從宏觀角度看，亦需與鐵路及其他交通工具競爭，當局會留意巴士公司的脫班情況。