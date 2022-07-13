新巴城巴合併｜新巴工會︰車長不滿轉城巴制度揚言離職憂加劇脫班

明年7月1日起，新巴便會併入姐妹公司城巴，專營權續期至2033年。立法會交通事務委員會委員陳學鋒今早（13日）於電台節目表示，希望合併後可提供更高質素的服務，並與鐵路及其他交通工具配合，重整路線時再只拘泥於個別路線，而是在概念上配合，例如開設鐵路未能直達的路線。

有新巴工會則憂慮，日後或需與城巴統一改用輪更制，有車長已表明不接受，可能會致車長人手流失，脫班問題更嚴重。工會又指，公司欠缺資金，早前滅蚊燈損毀後希望更換，對方竟指沒有預算。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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新巴職工會理事盧子維於同一節目表示，新巴與城巴的車長編更制度不同，前者有固定更份，後者則要輪更，需輪流駕駛早更及夜更。他透露，合併後制度亦要統一，但公司未透露如何處理，現時有不少車長反映不滿，直言如改用城巴制度便辭職，擔心會令脫班率上升。他又舉例稱，早前新巴開辦1M線，改用輪更制，開放予車長申請駕駛，但只有少數人申請。

盧子維表示，假如公司堅持改用城巴的制度，便應先遣散全數新巴員工，然後再開出新合約聘用，由員工自行決定是否接受。他表示，大約三周後再與管理層商討有關安排。

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城巴承諾合併後首兩年不裁車長 工會︰前線缺車長 後勤人手同樣不足

另外，城巴承諾不會裁減前線員工，但不包括後勤。盧子維表示，本身已欠缺車長，沒有解僱空間；而且之前暫停兼職車長工作，不少人已轉到其他巴士公司工作。他又指，去年曾解僱後勤部門，現時辦公室人手同樣不足，員工工作量大增，同樣令不少人「跳船」。

城巴昨日指，會投資超過35億元，提升巴士行業的顧客體驗。盧子維坦言，不知錢從何處來，早前有滅蚊燈損毀，希望公司出資更換，但對方指沒有預算，無法更換。

陳學鋒︰城巴應考慮開辦港鐵未能直達的服務

陳學鋒今早於港台節目《千禧年代》表示，相信合併後，城巴可更有效運用資源，對市民而言，最重要是合理車費及舒適服務。他續指，日後重組路線不應再拘泥於一兩條線，而是整個概念，與鐵路及其他交通工具配合，一些未必有盈利的路線，都應該考慮提供服務，從其他賺錢服務補貼。

陳學鋒又稱，可以考慮開辦港鐵未能直達的服務，例如香港仔未有鐵路接駁，可以開辦會展往香港仔中心的服務，未來巴士及鐵路服務互相配合。另外，他期望合併後可改善脫班等問題。