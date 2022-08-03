增4547宗　89歲長期病婦發燒無求醫昏迷不治　張竹君：疫情未見頂

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（3日）公布，新增4,547宗確診，包括4,321宗本地個案及226宗輸入個案。醫管局再呈報多4宗死亡個案，包括一名89歲患多種長期病的婦人。另外，再增六間院舍出現確診個案，共8名院友或工作人員確診，共57名院友須接受檢疫。



至於變種病毒個案佔整體個案的數字，近一兩日，不論是涉BA.2.12.1或B.A4及B.A5的個案，均已逾7%，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前數字正在上升，而疫情升勢暫未見頂，呼籲市民盡快完成三劑新冠疫苗接種。



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增4547宗確診個案

衞生防護中心今日公布，新增4,547宗確診個案，包括4,321宗本地個案及226宗輸入個案。醫管局再呈報多4宗死亡個案，涉及3男、1女，年齡介乎84至89歲，其中兩人來自院舍，另外兩人則並非居於院舍。

多4宗死亡個案 89歲長期病患婦發燒無檢測或求醫

當局指，四名離世者中，有三人未完成三劑新冠疫苗接種。其中一名離世者是已接種兩針的89歲婦人，她患不同長期病，包括高血壓、糖尿、心律不正，也曾中風及患過乳癌。她昨日離世，在離世前兩三日在家感到不適，有發燒，但並無檢測或求醫，至昨日被家人發現在家中昏迷不醒，送往急症室後，急救無效離世。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻呼籲市民，如有任何不適，如發燒、上呼吸道感染，緊記要做檢測，特別是長者或長期病患需盡快求醫，若確診新冠，現時有口服藥，可減低死亡風險。

增六間院舍有確診個案 暫有8人確診57人檢疫

院舍方面，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多三間安老院舍及三間殘疾院舍有確診個案，包括荃灣定安護老院有限公司、志蓮淨苑志蓮護理安老院、洋光護理之家、靈實寶林日間活動中心暨宿舍、保良局薄扶林復康中心、及竹園區神召會智逸軒，暫時總計有8名院友或工作人員確診，共57名院友須接受檢疫。

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張竹君：疫情升勢未見頂

至於涉變種病毒個案的情況，張竹君指在過去一周，BA.2.12.1的個案平均佔整體5.7%，涉B.A4及B.A5個案的則為4.8%。但以單日數字計算，近一兩日，兩者均已逾7%。她表示，數字正在上升，而有專家指疫情已到頂峰，她認為要再觀察，但暫時認為升勢未見頂，呼籲市民盡快完成三劑新冠疫苗接種。