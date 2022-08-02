強制檢測｜增65幢　涉深灣9號、海怡半島、泓都　觀塘11幢佔最多

疫情反彈，醫務衞生局今日（2日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜，其中有60幢曾有確診者居住，連同污水呈陽性而上榜的大廈，觀塘區共有11幢大廈上榜，是18區中最重災，涉及曾爆疫的麗晶花園、牛頭角上邨、德田邨、油塘高俊苑等。



其他有上榜的大廈，有位於南區深灣9號和海怡半島，深井碧堤半島、青衣灝景灣、馬鞍山曉峯灣畔、柴灣藍灣半島及太古城等。



▼8月2日強制檢測公告▼



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因應有多宗陽性檢測個案，60個指明地方被納入強制檢測公告，單日觀塘區已有8幢上榜，佔各區最多，涉及牛頭角上邨常興樓、樂華北邨達華樓、順天邨天池樓、安泰邨智泰樓、藍田德田邨德隆樓、藍田平田邨平仁樓、油塘油麗邨雍麗樓和高俊苑俊滿閣。

有上榜大廈屬豪宅或中產屋苑，例如黃竹坑深灣9號8座、太古城冠天閣、堅尼地城泓都2座，老牌藍籌屋苑的海怡半島則有兩座上榜，分別為海雅閣和海韻閣。

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另外，港島和新界各有一幢紀律部隊宿舍上榜，涉及赤柱東頭灣道59號，翻查資料，該址為赤柱監獄職員宿舍3座；另一幢則為上水紀律部隊宿舍C座。

九龍灣麗晶花園等有5幢污水呈陽性納入強檢

另外，再有5幢大廈涉及污水樣本陽性需要強檢，當中曾爆疫的九龍灣麗晶花園有兩座上榜，即21至22座，同區亦有藍田康逸苑康年閣，屯門的盈豐園亦有兩座上榜，涉及1至2座。