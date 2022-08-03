疫情．8.3｜增4547宗確診　勞福局副局長、金管局總裁快測陽性

確診個案持續增加，本港今日（3日）增4,547宗確診，包括226宗輸入，多4宗死亡個案。目前累積1533名確診病人在公立醫院治療，其中164宗為新增個案，累積20人危殆及24人嚴重。學校呈報個案增437宗，增5間學校爆疫有班級要停課。



昨日疫情報道總覽：



▼8月3日強制檢測公告▼



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【23:03】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。其中60幢因而居民染疫而列入表中，包括 荃灣翠濤閣1座和荃景花園12座、馬灣珀麗灣12座、馬鞍山銀湖‧天峰7座、牛池灣曉暉花園1座、土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣、I 座將軍澳維景灣畔17座和日出康城領凱9座(左翼及右翼) 、太古城恒星閣等。

屯門有9幢上榜，包括：南浪海灣1座、美樂花園9座、悅湖山莊8座、兆畦苑兆富閣、友愛邨愛義樓、兆安苑定海閣、富泰邨秀泰樓、大興邨興泰樓、寶田邨2座。

另有5幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而上榜，當中4幢為薄扶林碧瑤灣，涉及41至44座，餘下一幢為天水圍嘉湖山莊樂湖居5座。

任何人在7月28日至8月3日曾身處指明的大廈超過兩小時，須於明日或後日（4或5日）前往進行核酸檢測。

▼8月3日強制檢測公告詳情▼



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【21:17】香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（3日）更新確診大廈名單，過去14日有10,790幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,045幢大廈出現確診者，其次為沙田區有823幢上榜。 新上榜確診大廈方面，8月31日呈報的有2,209幢，當中有多個價值以數千萬元計算的豪宅，包括淺水灣麗景花園、壽臣山麒麟閣、半山羅便臣道樂信臺2座及舊山頂道帝景園4座等。

▼部份確診大廈▼



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【19:57】金融管理局公布，總裁余偉文對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，他最近一次上班日期為本周一（1日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

發言人表示，金管局已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，及提醒所有人員須注意個人衞生，提高警覺。

▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



【19:19】有人力資源公司的調查顯示，香港公司聘請外籍員工所提供的薪酬福利，全球排名第8，亞太區排名第5，兩者都在下跌，主要受疫情的限制措施拖累，若然通關將有助提高競爭力，唯不會立竿見影。中國則以高薪挽留外籍人才，令其排名在亞太區排名三甲。

【17:02】政府發言人今（3日）表示，第二階段派發的5,000元消費券，獲核實資格的約636萬名市民，將於8月7日獲發首期2,000元。至於共15萬名新登記及新來港人士，首期則獲發3,000元。符合資格的市民，政府已透過特定電話號碼（6059 1120）以短訊通知。

此外，截至8月1日，消費券計劃秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請，當中10.4萬宗申請成功，可於8月7日如期領取消費券，即仍有5.4萬人未成功，仍在處理，將於遞交申請後的6周內獲發書面通知。若申請人不滿意結果，可在收到結果後的14天內，向「消費券計劃上訴委員會」提出上訴。

【17:02】葵涌寧峰苑庭峰閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（4日）約中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:01】本港疫情反彈，確診個案持續在多區蔓延。政府今日（3日）表示，東涌、深水埗、馬灣三區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及東涌裕泰苑、荔枝角碧海藍天、一號．西九龍及珀麗灣等9個屋苑及屋邨，當局將會向相關地點派發約26萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。

▼8月3日 部份污水陽性大廈▼



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【17:00】一項由港大醫學院臨床醫學學院微生物學系講座教授袁國勇領導的研究發現，冠狀病毒如SARS-CoV-2，SARS-CoV-1及MERS-CoV等，皆可利用宿主細胞蛋白酶「半胱天冬酶-6」提血病毒複製能力，並可反利用「人體抗病毒免疫屏障」促進自身複製。團隊亦發現裂解後的病毒蛋白可發揮免疫對抗作用，有助大大提升實驗小鼠的存活率。

【17:00】劉家獻表示，由於確診住院人增多，醫管局要調更多病床接收新冠患者，會按需要將部份病情穩定病人轉送康復或療養醫院，就最近疫情發展，公院會按需要轉介合適病人到私院，未來會與私院商討更有更多合作空間。

【16:51】5間學校建議停課一周：

1)香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學(沙田)：2A班有28學生，3名學生感染

2)瑪利諾神父教會學校小學部(深水埗)：3D班有26學生，3人感染

3)田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園(屯門)：K1B班有20學生，3人確診

4)心怡天地幼稚園(麗城)：PN WETLAND班有16學生，2人確診

5)福建中學(觀塘)： 5D班有32學生，4人確診

【早前已停】

1)聖安當小學(觀塘)：8月1日2C班已停課，2E班宥30學生，陸續有3人確診，兩班未找到傳播關聯，2E班亦要停課

2)明我幼稚園：之前幼D班有30學生已停課，中D班有27學生都有3人確診，亦需要停課，兩班未找到關聯

【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（3日）增4547宗確診，包括226宗輸入，學校呈報個案增437宗，增5間學校爆疫有班級要停課。變異病毒株佔整體個案比例近日上升，BA.2.12.1及BA.4/BA.5個案由分別平均5.7%及4.8%，上升至約7%。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（3日）累積1533名確診病人留院，其中164宗為新增個案，累積20人危殆及24人嚴重，今日增4宗死亡個案。其中一名死者為89歲女性，有好多種長期病患，包括高血壓、糖尿、中過風、心律不正，之前患１有乳癌，已打2針，昨日死亡，過身前2、3日在家不適，包括有發燒等，但病人無去檢測及睇醫生，直至昨日家人發現昏迷不醒，送急症室，但急救無效過身。

【14:18】因應疫情已受控，澳門政府宣佈今日（3日）宣佈，由今日傍晚6時起，澳門往珠海恢復免隔離通關，通關條件包括，自澳門出境前往珠海者須持24小時內核酸檢測陰性結果證明，並要在出境前提前通過「健康珠海」小程序落實申報，入境珠海後要主動向目的地所在社區、單位或酒店報備，及落實「3天2檢」等規定。

▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



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【12:47】香港疫情在高位徘徊，近日更出現幼童死亡及重症個案，周四起（4日），6個月大至3歲嬰幼童可接種科興疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700個幼童確診就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。

【11:53】勞工及福利局發言人表示，勞工及福利局副局長何啟明快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。勞福局指，何啟明最近一次上班日期為8月2日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。勞福局指，已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，以及遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【10:20】六個月大至三歲幼童周四（4日）起可接種科興疫苗，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，由於本港確診基數上升，兒童染疫後需入住深切治療部人數隨之上升，近日兒童個案中，出現抽筋、壞死性腦炎、嘶哮症等症狀人數，相比數周前增加，因此他呼籲家長盡快替子女預約接種疫苗，而家長本身亦應盡快完成接種三針疫苗，保護家中幼童。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，科興疫苗幼兒接種數據雖比復必泰少，但內地不少幼童接種後證明疫苗均安全有效，故家長可放心讓幼兒接種。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【08:01】屯門景峰花園第一座解封，圍封期間約600人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月2日 屯門景峰花園第一座圍封強制檢測▼



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



▼8月1日起強制檢測公告▼



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