香港外資人員薪酬福利排名全球第8　亞太區排名低於中國

有人力資源公司的調查顯示，香港公司聘請外籍員工所提供的薪酬福利，全球排名第8，亞太區排名第5，兩者都在下跌，主要受疫情的限制措施拖累，若然通關將有助提高競爭力，唯不會立竿見影。中國則以高薪挽留外籍人才，令其排名在亞太區排名三甲。



市場人力資源管理顧問公司ECA International 訪問了超過300間位於160個國家的公司，了解各公司聘請外藉員工時所提供的薪酬以及福利。（鄧宇詩攝）

市場人力資源管理顧問公司ECA International 今(3日)發表「我的外派薪酬市場調查」結果，調查在2021年第三季進行，訪問超過300間位於全球160個國家或地區的公司，了解各公司聘請外藉員工時所提供的薪酬和福利，香港外派員工薪酬福利在全球排名下跌3名，至全球第8名。

中國排名第3較香港為高

調查集中分析亞太區國家或地區的情況。2021年員工整體薪酬組合十大，依次為日本、印度、中國、韓國、香港、台灣、菲律賓、新加坡、印尼和泰國。中國排名第3，高於排名第5的香港兩名。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，中國的排名保持不變，但2021年外派員工的現金薪酬較去年增加了11% ，原因是去年實施「清零」政策，企業需要支付更高的薪金吸引以挽留外派員工。此外，人民幣相對強勢亦有影響。

香港薪酬增幅低於亞太區

關禮廉表示，香港外派員工現金薪酬在2021年輕微增長4.5%，但亞太區整體福利組合則平均增長了10%，令香港競爭力下降。他指出，其實香港近年政治環境，已令其吸引力較2019年下降。

其他排名方面，韓國躍升五名至第4名，超越了香港；新加坡則較去年下跌五名至排名第8；越南更跌出十大。關禮傑指，雖然有外商把總部從香港搬移到新加坡，但調查顯示香港的排名仍較新加坡為高，說明香港仍有一定的競爭力。

若然通關有助提升競爭力

被問到通關會否增加香港的競爭力時，關禮廉表示，通關絕對會提升香港的競爭力，但其中一個關鍵因素是社會回復正常，例如不再強制戴口罩、檢測、停課等。但他同時指出，最近歐洲通關，但機場出現人手不足問題，香港亦可能出現類似情況，即使香港通關，競爭力並不會立即上升。

受香港封關措施影響，有外商把總部從香港搬移到新加坡，關禮傑指，調查顯示香港的排名較新加坡高，說明香港仍有一定的競爭力。他期望通關後，會吸引公司會回流香港。