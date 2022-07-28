薪酬趨勢調查2022｜畢業生期望平均月薪高達25K　最理想僱主是...

【打工仔/月薪2022/薪酬調查報告】來到7月尾，有不少應屆大學畢業生已經開始揾工。雖然香港經濟還未完全復甦，但有調查就顯示畢業生對薪酬的要求卻反升。當中提到特區政府今年亦名列前茅，被各學科學生選爲最理想僱主之一。



僱主品牌顧問Universum於去年11月至今年5月訪問來自香港9所大學的近4500位學生，發表2022年人才調查，列出不同學科學生對未來僱主、工作及薪酬的期望。

2022年最受歡迎行業：

【1】銀行業（25%）

【2】藝術、娛樂及休閒服務業（25%）

【3】廣告業（21%）

【4】教育（17%）

【5】傳媒業（17%）

👉網上報稅最遲8.2！扣稅慳錢7大攻略 遲報罰幾多/住宅租金點扣税?

今年畢業生的平均期望年薪由去年的25.4萬暴升19.1%至30.3萬，換以月薪計算就是期望每月賺得約25K。機構亞太區執行董事Mike Parsons表示，預期薪酬大幅上升清楚反映香港年輕一輩對生活成本、樓價上漲等問題的關注，認爲調查結果可以理解。而男女期望月薪的差距就由2021年的$3226降至$1870，減幅接近一半。報告亦顯示work-life balance成爲大學生繼友善工作環境及高潛在收入後最重要的指標之一。畢業生對在家工作在家工作、遙距辦公亦愈來愈感興趣。

2022年高汁工作指標：

【1】友善工作環境

【2】高潛在收入

【3】鼓勵工作與生活平衡

【4】專業訓練與發展

【5】有益未來事業發展

👇👇👇即睇各學科最吸引僱主排行榜👇👇👇

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

當中香港特區政府在工程與自然科學及人文社會與教育學科學生的理想僱主中排行首位,在商科和資訊科技學生理想排行榜亦分別居第4及第7位；意味公務員職位對各學科的學生都極具吸引力。除特區政府以外，國際公司Apple及Google並香港迪士尼樂園等亦在各學科上榜，成2022年最具吸引力僱主之一。

同場加映：打工仔收入中位數2022 這份工男女薪酬差兩萬！疫市邊行人工最多

【打工仔月薪2022/失業率/就業不足】經歷完年初第5波疫情，香港經濟稍為復甦，政府公佈失業率及就業不足率都錄得跌幅，亦揭曉各行各業的入息中位數，其中有個職業每月穩賺4萬元！打工仔收入中位數2022👈 👈 👈