佩洛西訪台｜保險一般列明不包戰爭及恐怖襲擊　人壽保險例外

近年不少港人移居台灣，到當地經商或留學。台海局勢升溫，港人甚為關心，其中一個大眾關注的問題是購買各類保險後，萬一遇上戰火，保單能否繼續提供保障。有本港的保險業界人士指，一般而言，大部分類別保單都會在不保事項中，列明因戰爭及恐怖襲擊引起的傷亡及損失，即不會獲得保障。但人壽保險屬死亡賠償，通常不設跟戰爭與恐怖襲擊相關的除外條款，即使涉及戰事，也可獲賠償。



▼美國眾議院議長佩洛西訪台▼



+ 8

保單大多有不保事項包括戰爭引起傷亡及損失

保險業聯會行政總監劉佩玲指，一般而言，意外保險、財物保險、醫療保險等類別的保單，大多均會在不保事項中，寫明因戰爭及恐怖襲擊引起的傷亡及損失並非保障範圍。她坦言，一旦涉及戰爭傷亡及損失，規則太大，一般保險公司難以承擔。

但她提到，一份已生效的人壽保險則有機會可獲得賠償，並稱人壽保單通常沒有與戰爭與恐怖襲擊相關的除外條款，「從概念上講，人總有一死，人壽係死亡賠償，唔會考究原因，原則上係咁。」

▼美國眾議院議長佩洛西訪台▼



唯獨人壽保險一定有得賠

香港人壽保險從業員協會會長謝立義表示，人壽保險會在投保人身故並獲發死亡證明後作出賠償，一般只有兩種情況不獲賠償：一是保單因欠交保費而失效，二是投保人在保單生效的第一年內自殺。他解釋，保險公司有責任避免鼓勵投保人購買保險後自殺，所以在香港買人壽保險有上述首年內自殺不獲賠償這項標準條例，而其他地區如日本相關年期更長達兩年。

謝立義稱，知道昨晚有不少人擔心他們所買的保險或失效，他表明人壽保險不會因為投保人所在的地域、職業、國籍等轉換而有變化，形容人壽保險為「永恆承諾」，即使在發生戰爭的地區，「人壽保險一定有得賠。」

至於其他類型保險，如意外保險及醫療保險，謝立義指須細閱保單，如當中並無提及不賠償與不論宣戰與否的戰爭招致的傷亡或損失，理論上該份保單需要承保戰爭引起的傷亡或損失，但據他所知，現時絕大部份意外、醫療等保險均有列明這些不保事項。

若主動參軍意外及醫療保險會失效

他又提到，保險公司在處理客人索償時，要做到「合情合理合法」，並舉例指如有客人坐飛機到歐洲，飛行途經烏克蘭上空，遭戰火波及，客人索償，保險公司大多會照賠償；相反，一些主動前往戰地參軍的人，就要有心理準備，他們所買的意外保險及醫療保險在參戰一刻便會失效。