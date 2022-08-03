佩洛西訪台｜四航班周四飛台北　國泰：將繞過解放軍指定軍演空域

台海局勢升溫，新華社發布受權公告，解放軍將於明午（4日）起連續三日進行實彈軍演，演習區域圍繞台灣島，期間有關船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。據機管局網頁顯示，明日有四個航班由香港前往台北，國泰航空回覆《香港01》指，正密切監察事態發展，他們營運的航班現已避免飛越台灣地區的指定空域部分，若干航班的飛行時間或因而增加。



▼8.3 香港機場往來台灣人士情況▼



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據新華社發布公告，解放軍將於明午起連續三日進行實彈軍演，演習區域圍繞台灣島，期間有關船隻和飛行器不要進入相關海域和空域。

據機管局網頁顯示，本港明日將有四個航班由香港前往台北，包括早上10時20分起飛、由國泰航空營運的航班CX494，另有兩班為由中華航空營運的CI910及CI916，最後一班則為由長榮航空及香港航空營運的航班。

本港於8月4日將有四個航班由香港前往台北。（機管局網站截圖）

國泰航空回覆《香港01》指，正密切監察事態發展，他們的航班現已避免飛越台灣地區的指定空域部分，若干航班的飛行時間或因而增加。而機管局則稱，可在網站查閱各航班資料，並未就航班改道問題作回應。