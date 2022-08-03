佩洛西訪台｜學友社：未見留台港生有影響　籲注意發展毋須急返港

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台，台海緊張局勢升溫。據台灣教育部今年發表的「僑生及港澳生人數概況統計」，本學年約有9,011名港生在台灣大專院校留學。

學友社表示，因事發突然，暫未見對在台灣留學港生有影響，但提醒當地港生要注意局勢最新變化，例如會否影響赴台行程，並應注意兩地會否推出長遠政策，包括留台工作或回港發展方面，並建議當地港生毋須過份擔心及急於回港，因回港隔離成本頗高。



約9,011港生在台灣大專院校留學

台灣是本港學生升學熱門地點之一，據台灣教育部今年發表的「僑生及港澳生人數概況統計」，本學年約有9,011名港生在台灣大專院校留學；香港教育局2021年「中六學生出路統計調查」中，去年有1,218名中六畢業生赴台升學，緊隨內地，是港生第二熱門升學地點，佔非本地升學畢業生25.3%。

學生擇升學地點不會只考慮短期變化

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，暫未接獲相關查詢，因事件只在近兩日發生，故未見有太大影響。他稱學生選擇升學地點不會只考慮短期變化，「例如其實疫情對外地升學都冇咩影響」，需觀察未來4年狀況，如課程本身、未來出路，最關注會否有重要政策出台等。

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他認為，現時局勢而言，最大影響均屬經濟方面，例如出口及關稅等，對留學生未必有重大影響，但因事件引發軍演、「封島」等情況，9月赴台升學的新入學港生，或在行程上受到影響，須密切注意。

應關注長遠政策會否有變

吳寶成提醒準備赴台或已在台灣的港生，應注意局勢最新變化，尤其是出入境及赴台行程會否有變動；其次要留意長遠影響，例如畢業後留台工作政策會否有變，持台灣學位日後回港工作是否有影響等。

至於安全事宜，他提醒港生必需緊貼戰爭發展及軍演情況，雖然港府已撤走駐台經貿辦，但由於當地有不少港人留學，故相信有不少學生事務部門，尤其一些港生較多的學校，建議可向該些部門查詢最新狀況。

學友社學生輔導顧問吳寶城。（資料圖片／黃舒慧攝）

當地港生毋須即時返港 因隔離成本高

目前台海局勢緊張，吳寶城提醒在台港生不需過份緊張，「唔需要太過overreact（反應過大），應該睇定啲先，因為現時唔似以前咁，返嚟咁方便，宜家仲要隔離、book酒店，隔離酒店又未必book到，時間同金錢成本都太高。」