確診大廈｜增2209幢涉淺水灣麗景花園、壽臣山麒麟閣、半山帝景園

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（3日）更新確診大廈名單，過去14日有10,790幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,045幢大廈出現確診者，其次為沙田區有823幢上榜。 新上榜確診大廈方面，8月31日呈報的有2,209幢，當中有多個價值以數千萬元計算的豪宅，包括淺水灣麗景花園、壽臣山麒麟閣、半山羅便臣道樂信臺2座及舊山頂道帝景園4座等。



▼部份確診大廈▼



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過去14日累計10790幢大廈上榜 元朗區佔最多

根據當最新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,790幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,045大廈上榜；九龍城區則以14日內有825幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有823幢。

中西區新呈報大廈包括半山羅便臣道樂信臺2座、舊山頂道帝景園4座、樂信臺2座、石塘咀維壹。東區新呈報的有珊瑚閣A4座、賽西湖大廈12座、西河灣雁亭等。

▼8月3日確診大廈名單▼



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御金．國峯、瓏璽朝海鑽有居民染疫

灣仔方面，新上榜的有中半山堅尼地道滿峯台、銅鑼灣山河大廈、灣仔文興大廈、跑馬地黃泥涌道89A號。南區新呈報大廈涉及淺水灣麗景花園、壽臣山麒麟閣、海怡半島御翠居，以及赤柱監獄職員宿舍3座等。

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有山東街9號、大角咀尚璽、柏豐28、瓏璽朝海鑽、御金．國峯2座、凱譽等。九龍城新上榜大廈則有何文田的One Homantin 5座、天鑄2座、半山壹號15及36號。

▼8月2日 屯門景峰花園第一座圍封強制檢測▼



將軍澳天晉2、帝景灣及東港城上榜

新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括天晉2期星鑽天、帝景灣8座、東港城5座、清水灣勝景別墅等。沙田新上榜大廈有迎海．星灣御25座、賽馬會職員宿舍駿逸閣、新港城海濤居1座、海典灣1座等。

屯門新呈報大廈有Napa洋房、星堤9座、邁亞美海灣4座等。元朗新增大廈則涉及Park Yoho 9A座、尚城3座、翹翠峰3座等。