增437宗師生染疫　五校有班別停課　聖安當小學多一班停課一周

新冠肺炎疫情持續未止，今日新增437宗學校呈報個案，涉365名學生及81名教職員。衞生防護中心表示，再有五間學校有個別班別要停課，包括觀塘福建中學、瑪利諾神父教會學校小學部、九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學等。

另外，早前已有班別停課的聖安當小學及西灣河明我幼稚園，由於再有其他班別學生染疫，故再有班別停課，當局暫未發現涉事班別個案有關連。



本港今日（3日）新增4,547宗確診個案，包括4,321宗本地確診，以及226宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報437宗個案，涉365名學生及81名教職員，共涉及330間學校。

她續指，過去七日有228間學校有兩宗或以上個案，建議五間學校個別班別停課。

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五間有個別班別停課學校名單如下：



．九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學的2A班，在28名學生當中，有三人確診。

．深水埗瑪利諾神父教會學校小學部的3D班，在26名學生當中，有三人染疫。

．屯門田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園的K1B班，在20名學生當中，有三人染疫。

．荃灣心怡天地幼稚園的PN Wetland班，在20名學生當中，有三人染疫。

．觀塘福建中學5D班，在32名學生中，有四人確診。

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聖安當小學、西灣河明我幼稚園再多一班須停課一周

除了上述五校， 8月1日有兩間學校因個別班別爆疫，涉事班別獲建議停課，分別為觀塘聖安當小學的2C班及西灣河明我幼稚園的幼D班。張竹君指，上述兩校再有班別爆疫要停課，其中聖安當小學的2E班在30名學生中，有三人染疫而須停課，暫時未發現與之前停課的2E班有關連。明我幼稚園則中D班在27人當中，有三人確診，同樣與之前爆疫的幼D班，未見有關聯。