強制檢測｜涉65幢　屯門9幢最多　薄扶林碧瑤灣4廈污水呈陽性上榜

本港單日確診數字持續破4,000宗，醫務衞生局今晚（3日）發出新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜。



其中60幢曾有確診者居住，屯門區佔9幢成「重災區」，馬鞍山銀湖‧天峰7座、將軍澳維景灣畔17座及日出康城領凱9座(左翼及右翼)同上榜。另有5幢涉及污水樣本陽性，包括薄扶林碧瑤灣41至44座，以及天水圍嘉湖山莊樂湖居5座。



▼8月3日強制檢測公告▼



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屯門南浪海灣、悅湖山莊、美樂花園各一幢上榜

65幢新上榜強檢大廈中，屯門區為「重災區」佔9幢，包括南浪海灣1座、美樂花園9座、悅湖山莊8座、兆畦苑兆富閣、友愛邨愛義樓、兆安苑定海閣、富泰邨秀泰樓、大興邨興泰樓、寶田邨2座；同屬「大西北」的元朗區亦有5幢上榜，包括元朗屏欣苑屏泰閣、天水圍天耀一邨耀富樓及元朗水邊圍邨泉水樓等。

至於九龍方面，觀塘區有8幢大廈上榜，包括觀塘功樂道75號林景閣2座、觀塘安泰邨盛泰樓及秀茂坪寶達邨達翠樓等；黃大仙亦有5幢上榜，涉黃大仙翠竹街6號鵬程苑、牛池灣曉暉花園1座及牛頭角彩盈邨盈富樓等。

▼部份強制檢測大廈▼



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港島5幢大廈須強檢 太古城恒星閣上榜

港島區合共只有5幢上榜，涉及南區及東區，南區為薄扶林華富一邨華建樓、鴨脷洲利東邨東業樓；東區則為柴灣峰華邨秀峰樓、柴灣興華一邨卓華樓及鰂魚涌太古城恒星閣。

65幢之中，有5幢涉及污水樣本檢測呈陽性，當中薄扶林碧瑤灣41至44座合共4幢全數上，餘下一幢為天水圍嘉湖山莊樂湖居5座。

任何人在7月28日至8月3日曾身處指明的大廈超過兩小時，須於明日或後日（4或5日）前往進行核酸檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月3日）▼



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政府表示，明日（4日）將於薄扶林華富（一）邨、荃灣梨木樹邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站。至於三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。