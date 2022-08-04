女經理訛稱其夫取得18張保單　欺詐保險公司逾1.9萬　認罪候判

保險顧問公司前女經理涉向公司訛稱其丈夫推薦多名客戶購買18份保單，誘使公司向其夫發放逾1.9萬元推薦費，遭廉署拘捕。女經理今(4日)在東區裁判法院承認控罪。主任裁判官嚴舜儀將案押後至8月18日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。被告還押懲教署看管。



被告彭惠珍，52歲，先機保險顧問有限公司(先機保險)前銷售經理，承認7項欺詐罪。她另被控3項欺詐罪，則獲控方不提證供起訴。

被告彭惠珍在東區法院承認7項欺詐罪。(資料圖片)

案情指，先機保險有各類保單，包括僱員賠償、公眾責任保險及汽車保險等。如客戶成功投保，先機保險會獲保險公司支付佣金。銷售經理會招攬推薦人向公司推薦客戶，公司會按成功的個案，向推薦人發放推薦費。

訛稱丈夫推廉7名投保人購18保單

被告於2018年4月招攬其丈夫作為推薦人。她承認於2018年7月至2020年8月期間，向先機訛稱其夫推薦得7名投保人購買18份保單。先機因而向被告的丈夫發放推薦費逾1.9萬元。

投保人只曾接觸被告但不識其夫

廉署調查顯示，上述投保人均不認識被告的丈夫。他們只曾接觸被告。如先機知道被告的丈夫並沒有推薦該些投保人，便不會向被告的丈夫發放推薦費。

案件編號：ESCC 1070/2022