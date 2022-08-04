勞工處搵工｜檢疫酒店員工憂染疫期盼轉工　航空業招攬新血迎通關

疫情衝擊就業市場，勞工處今（4日）起一連兩日於灣仔舉行大型招聘會，有任職酒店工程部的求職者，因公司轉作隔離酒店，且先後多次有人確診，擔心有感染風險遂冀另覓工作機會；有參與招聘的航空業界則指，隨著通關在望，料航空業正逐步復甦，盼增聘人手，應付未來需求。



▼8月4日 勞工處於灣仔舉行大型招聘會▼



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勞工處今日起一連兩日在灣仔修頓場館舉行招聘會，合共提供逾2千個職位空缺，包括侍應、廚師、清潔員、機場駕駛司機、技工及保安等。不過今早或受天雨影響，現場相對較冷清，有參展公司則料稍後人流會逐漸增多。

從事酒店工程部的龍先生今日專程到場求職，他表示，其原本任職的酒店已轉為隔離酒店，並相繼有住客及同事確診，且部門長期難請人，工作量超逾負荷，遂希望另覓新環境。他提到，或因疫情影響，現時行內相對較難搵工，「好多都係叫你返去等通知。」

本身是金融業自由工作者的陳先生，則有意尋找長工。因為他與任職文員的太太有意置業，但自由工作者較難申請按揭，遂希望轉為全職工作。他又謂，不擔心加息令樓價上升，「加完都會減，係一個循環，除非係炒（樓）啫。而且買樓係必需品。」

他指，此前曾任職政府「居安抗疫」熱線接線生數個月，認為工作甚有意義，可為確診市民提供支援，「好多唔識上網、 無智能手機嘅人打嚟，唔知點樣處理，我哋就幫手話佢知點做，等佢唔使咁徬徨。」

疫情持續，亦令各行各業人手需求出現變化，有航空業公司人力資源部代表指，公司正為日後通關做好準備，包括增聘人手。他提到，今早已有數名申請者遞交求職表格，他直言，受疫情打撃，多個行業均現「難請人」情況，期望以家屬醫療等福利待遇，吸引求職者。

華潤物業管理有限公司客户服務部代表指，公司現有十多個保安空缺，涵蓋住宅及商廈等。他提到，因疫情影響、轉行投身保安業人士有一定數量；以招募保安及技工為主的佳定集團代表則表示，行內長期缺人，不少求職者本身已持有保安牌，但亦有本身從事裝修散工人士，因經濟轉差開工不足，遂到場尋找技工職位。

勞工處「職業創新機」招聘會

日期：8月4及5日 (星期四及星期五)

時間：上午11時至下午5時30分 (最後入場時間：下午5時)

地點：灣仔修頓場館1樓 (港鐵灣仔站A3出口)

職位空缺：逾1900個來自不同行業的職位空缺。逾40間機構即場招聘，每日各有20間。

網址詳情：https://www.jobs.gov.hk/0/Doc/jobfair/tc/2022-08-05-eippo.pdf

