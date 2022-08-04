調查：七成單身人士感疫情影響求愛　準新娘因婚禮屢延期誤會情變

疫情持續肆虐，感情未見出路。有交友約會公司今日（4日）發表調查報告，顯示有近七成受訪單身人士有感於疫情，令求愛意慾減少，受防疫措施及晚市限制，更有人3年沒有社交活動，自我形象低落放棄覓愛。



即使已有伴侶，亦有近五成受訪情侶因減少外出而關係受損，就算到談婚論嫁階段，亦因防疫規例被迫一再延遲婚禮，有準新娘誤以為男方出現第三者而生變，需接受感情輔導挽回感情。報告建議情侶要多溝通及互諒，如有需要可由心理輔導師介入，正視雙方問題。



「香港婚活」創辦人黃嘉如(左）表示，67%受訪單人士認為第五波疫情影響認識異性意慾，當中69%指政府防疫措施致減少外出及結識朋友。（孔繁栩攝）

交友約會公司「香港婚活」在5至7月訪問642人，當中315人單身、128人有拍拖，199人已婚，調查顯示，67%單身人士認為第五波疫情影響認識異性意慾，當中69%指政府防疫措施致減少外出及結識朋友，其中有單身人士3年來沒參加任何社交活動，因而自我放棄形象及心態；亦有人認為自己富有條件而「眼角高」，遲遲未有伴侶。

伴侶方面，16%拍拖及39%已婚人士亦認為疫情影響雙方感情關係，有15%情侶試過因疫情鬧分手，有47%情侶因防疫措施減少外出，41%夫婦指防疫措施不一致，部份人因經常在家抗疫產生爭執。

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疫情下不少情侶無法順利舉辦婚禮，「香港婚活」創辦人黃嘉如表示，部份求助個案因為社交措施限制入場人數，兩家人就嘉賓名單爭執，新人最終只能「簽張紙」就了事。

她又指，曾接獲女方求助，指男方一直以疫情為由推遲婚禮，令女方懷疑出現第三者，「經心理治療師介入，原來男方一直以為女方想要一個好盛大、好夢幻嘅wedding party ，但經過溝通後，原來女方只係（想）簡單食飯，有儀式感就ok，當大家個期望管理做得唔好，就有不必要嘅磨擦和拗撬，雙方要取一個平衡點。」

疫情持續兩年多，部份求助個案因防疫影響關係，黃嘉如表示，曾有男方因與長者同住而十分緊張防疫，除了處理家事否則減少外出，每次約會都令女方困擾，瀕臨分手邊緣，最終由輔導員協助雙方換位思考，彼此互相理解令關係穩定下來。

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