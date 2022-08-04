半歲至3歲即日起可打科興　今網上預約開放首半小時150人預約

科興疫苗接種年齡今日（4日）起降至6個月大嬰，家長或監護人即日起可為其幼童預約，並親自陪同他們打針，今早網上預約開放首半小時，已有150名家長為幼童預約打針。

負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長楊何蓓茵早上在土瓜灣一間幼兒園，視察到校外展接種服務後表示，該校10名幼童的接種過程大致暢順，又指將會為社區疫苗接種中心「大變身」，加設卡通接種間和哺乳間等，吸引孩童打針。現時3歲以下幼童只可接種科興，她表示，醫務衞生局正與生產復必泰疫苗的藥廠洽購幼童配方。



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土瓜灣美雅幼兒園早上共有10名幼兒打針，當中有6人不足3歲，是首間安排外展到校接種的學校。楊何蓓茵視察接種情況後，形容打針的小朋友：「都好乖，佢哋好可愛，注射疫苗嘅過程都好順利，見到佢哋有足夠嘅保護我都好開心。」

今早網上預約開放首半小時後，已有150名家長為幼童預約打針，楊何蓓茵相信將會有更多家長預約打針。她指，不希望疫情影響到小朋友的健康，令他們患上後遺症，甚至死亡，「我哋都絕對唔會攞小朋友嘅健康、將來，甚至攞佢嘅生命去搏一搏」，多次呼籲家長要帶同合資格小孩注射疫苗。

土瓜灣美雅幼兒園早上共安排10名幼兒打針，當中有6人不足3歲，（梁鵬威攝)

社區疫苗接種中心大變身增設卡通公仔和圖案

她又提到，為方便6個月至3歲的小朋友打針，當局正與衞生署聯絡，在幼童於母嬰健康院接受聽力測試等常規檢查時，亦可一併打針。另外，社區疫苗接種中心將會「大變身」，中心內的注射格將會增設卡通公仔和圖案，令幼兒能在更輕鬆的環境打針。當局亦會在疫苗接種中心增設換尿片和餵哺母乳的間格，以方便家長帶其幼童打針。

今早陪同兒子打針的陳太表示，其子僅2歲10個月大，本來不合資格打針，惟早前有22個月大女嬰染疫離世後，十分擔心全日制上班的兒子會染疫，故希望盡快為兒子打針。她指，兒子打針時「好乖，只係喊咗兩聲」，形容狀況正常，又指科興是滅活疫苗，故不憂慮會有副作用。

幼稚園校長：教育局兩日前才通知「好急」

校長盧笑賢則表示，觀察小朋友打針時無出現異常狀況，接種時亦無人哭鬧，針後休息情況亦不錯。她透露，該校6個月大至3歲的學童合共有約40多人，惟教育局兩日前才通知校方可安排外展疫苗接種服務，形容「好急」，只能聯絡到2歲零8個月以上的學童家長，故最終只有10人打針。

被問到家長會否對學童打針有疑慮，她則表示「一半一半」，認為家長或需要多一點時間考慮，「要睇定啲」，若日後能聯絡到足夠學童，將會嘗試再安排外展接種隊到校打針。