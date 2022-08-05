消費券2022｜10.4萬宗覆檢成功　王學玲：分期派拉長提振經濟效用

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二階段消費券後日起（7日）分期派發，財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（5日）表示，約621萬市民8月7日凌晨起會在6個平台收到首2,000元，約15萬名新登記及新來港人士首期則獲發3,000元。她強調，分期發放是希望對經濟提振刺激作用可持續較長時候及更有效。她又表示，今次政府共收到約26萬個轉換平台申請，不過由於營辦商反映公布各個電子支付平台登記數字後，影響服務運作，故今次有共識不發放各平台登記人數。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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八達通未領第一期$1000尾數不影響第二期收錢：無限次拍到攞齊為止

王學玲今日在港台節目表示，636萬名合資格領取的市民中，有621萬人會分期收到5000元，以八達通領取的市民分3期，其餘5個電子支付平台就分2期，第一期都是領取2000元。另有15萬人就會分期領取1萬元。被問到如選擇八達通的市民在第一期仍未提取1,000元，會否對今期有影響？她強調不會出現問題，但提醒八達通設3,000元限額，不過市民可「無限次拍到攞齊為止。」

26萬人轉會 政府不會公開各平台登記數字

她又指，上一期一次過派發5,000元原因是希望盡快紓緩市民壓力，鼓動本地消費；而今次分期發放是希望可振刺激作用可更持續：「8月發一次、10月發一次，氣氛會更加好。」今次有26萬名市民申請轉換領取消費券的平台，王學玲說，基於不想影響各支付平台業務運作，不便公開其使用人數。

▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼



另外，王學玲表示，發放消費券的原意，除了鼓勵消費，亦希望促進電子支付市場百花齊放，鼓勵良性競爭，令市民受惠，今次6個平台都有推出不同優惠留客，認為效果明顯。

收到逾15萬宗覆檢申請 暫未有覆檢不成功個案

至於覆檢個案方面，她指截至昨晚（4日）收到15萬多宗覆檢申請，其中10.4萬人覆檢成功，會在周日獲發消費券，餘下幾萬宗申請仍在處理中，成功的話會在本月16日領取新一期消費券。他又稱，目前沒有覆檢不成功個案，如資料不足會聯絡申請人補交。她又強調，24萬人被評定為不符申領資格，當中有15萬多宗覆檢申請，證明一部份人士的確不符合資格領取消費券。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



冀9月可與外地通關 中大李兆波：仲有一季追全年經濟增長數字

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波在同一節目中表示，第二階段消費券是分期發放，部份人或只會用於日常生活開支及交通費用，相信計劃對經濟的提振作用會少於1%。他又預計，本港第三及第四季本地經濟增長數據會較差，希望9月可與外地通關：「仲有一季追，個數字（全年經濟增長）唔會咁差。」